Anthropic alustas teist kauplemispäeva järsu langusega
USA indeksid liikusid kaasa
Anthropic aktsia langes teise börsipäeva alguses üle 8%, süvendades investorite kartusi tehisintellektisektori väljavaadete pärast. Langusega läksid kaasa ka USA peamised aktsiaindeksid Nasdaq ja S&P 500.
Anthropicu börsidebüüt tõi kaasa Eesti investorite erakordse ostuhuvi. Swedbanki, LHV ja Lightyeari klientide seas tõusis aktsia neljapäeval kõige populaarsemate väärtpaberite hulka, kuid paljud investorid ei olnud valmis börsil kujunenud hinda maksma.
Mäluseadmete tootja Sandisk viis neljapäeval lõpule aktsiate jagamise, mille tulemusena muutub ühe aktsia hind senisest kaheksa korda väiksemaks. Samal ajal tõmbab investorite tähelepanu mälukiipide hinna languse võimalus, mis võib mõjutada ettevõtte kasumlikkust.
Leedu hoonete hoolduse, inseneri- ja tehnoloogialahenduste kontsern Civinity alustas uue võlakirjaemissiooni avalikku pakkumist, millega soovib kaasata kuni 8 miljonit eurot, eesmärgiga laiendada äritegevust Eestis ja rahastada kokku kolme ettevõtte omandamist.