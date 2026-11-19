Sydney börsil noteeritud hotellitarkvara pakkuja SiteMinder kärbib tehisaru võimalustele viidates üleilmselt iga kümnenda töötaja, puutumata ei jää ka mõne aasta eest 5 miljoniga ostetud Eesti idufirma Guestjoy OÜ.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui sügavalt ulatuvad SiteMinderi kärped Eestis Guestjoy meeskonda ja mida see võib tähendada miljonite eest ostetud idufirma tulevikule;
- kuidas põhjendas tegevjuht Sankar Narayan tehisaru toel tehtavaid koondamisi ning millised teised Eesti ettevõtted on sama lainega kaasa läinud.