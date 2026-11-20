Tehisintellektisektori aktsiate müügilaine kandus reede hommikul täie hooga Aasia börsidele, kus mitmed suuremad indeksid kukkusid enam kui 5%. Ka maailma ajaloo suurima börsidebüüdi teinud Anthropic pöördus järelturul langusesse ning USA ja Euroopa aktsiafutuurid viitavad müügisurve jätkumisele.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- mis käivitas tehisintellektiaktsiate järsu müügilaine Aasiast USA ja Euroopani ning kui sügavaks võib langus paisuda;
- kuidas Apple’i uus samm ja Anthropicu börsijärgne kukkumine muudavad investorite usku tehisintellektiäri kasumlikkusse.