Suured institutsionaalsed investorid muutsid kolmandas kvartalis oma portfelle märkimisväärselt: kui George Sorose fond ostis jõuliselt Intelit ja Cathie Wood suurendas Nvidia osalust, siis Ray Dalio asutatud Bridgewater müüs Nvidia aktsiaid ning Berkshire Hathaway leidis ostuvõimaluse hoopis elamuehituses.