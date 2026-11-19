Investor Toomase kommentaar
Wall Streeti vallutanud Anthropicu ostupalavik tõotab esimestel kauplemispäevadel korralikku möllu, kuid mina näen suurimat teenimisvõimalust hoopis seal, kuhu IPOst kõrvale jääv raha edasi liigub.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks näeb autor suurimat teenimisvõimalust hoopis neis tehnoloogiaaktsiates, kuhu Anthropicu IPOst eemale jäänud raha võib edasi liikuda;
- kuidas on Alphabeti kaudu võimalik Anthropicu eduloost juba praegu osa saada ja milliseid kolme märki jälgib autor enne võimalikku ostu.