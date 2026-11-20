Pakosta: olukord ei ole ühestki otsast õiglane
Konkurentsiameti hinnangul jätab riik ligi miljon eurot järelevalveks kogutud rahast ametile andmata. Rahapuuduse tõttu võib järgmisel aastal töö kaotada kuni neli eksperti.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milliste järelevalveülesannete täitmine võib konkurentsiametis rahapuuduse tõttu kannatada ja mida see tähendab tarbijatele;
- kuidas kommenteerisid Evelin Pärn-Lee ja Liisa Pakosta olukorda, kus ligi miljon eurot järelevalverahast ametini ei jõua.