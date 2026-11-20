Äripäeva kultuurisoovitus: aastane kunstnik, keemiline kosmos ja Eesti elektroonilise muusika suurkuju
Sel nädalavahetusel võib Tallinnas sattuda näitusele, kus kõrvuti on üheaastase lapse ja saja-aastase inimese looming, näha laval päriselt sündivat keemilist kosmost ning kuulata, kuidas kõlab Eesti elektroonilise muusika ajalugu suure orkestri esituses. Ja kui filmivalik ajab silme eest kirjuks, võib PÖFFil usaldada žüriid ning osta pileti filmile, mille nime veel ei teagi.
Äripäeva nädalavahetuse kultuurisoovitus toob esile neli sündmust: Kunstihoone Lasnamäe paviljoni näituse „Te olete kõik oodatud”, kus on koos üle 500 autori looming aastasest kuni saja-aastaseni; Paavli Kultuurivabriku performance’i „Alliance Cosmique”, kus Symbiose loob laval keemilistest reaktsioonidest visuaale; kontserdid „Sven Grünbergi lugu” Tartus ja Tallinnas; ning PÖFFi võidufilmide seansid pühapäeval.
Näituse „Te olete kõik oodatud” avamine toimub 21. novembril.
Foto: Mailiis Ollino/Scanpix
Kõigepealt soovitan minna laupäeval Kunstihoone Lasnamäe paviljoni, kus avatakse näitus „Te olete kõik oodatud”. Selle pealkirja tasub võtta täiesti sõna-sõnalt.
Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit otsustas teha näituse, kuhu võivad oma teose tuua kõik soovijad, sõltumata vanusest, kunstiharidusest või varasemast näitusekogemusest. Nüüd ongi ühte väljapanekusse jõudnud enam kui 500 inimese looming. Noorim autor on kõigest aastane, vanim saja-aastane.
Teoseid koguti üle Eesti koolidest, hooldekodudest, huviringidest ja mujalt. See tähendab, et ühe katuse all võivad kohtuda professionaalse kunstniku teos, pensionäri aastakümneid kodus hoitud maal ja lapse joonistus.
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Tavaliselt otsustab keegi, kelle looming väärib näitusesaali jõudmist. Selleks on kuraatorid, galeriid, komisjonid ja kunstiharidus. Seekord on see valikumehhanism teadlikult kõrvale tõstetud.
Mis teeb ühest inimesest kunstniku? Kas kunstiteos muutub väärtuslikumaks siis, kui selle autoril on diplom, tuntud nimi või galerii esindus? Ja kas lapse joonistus võiks seista samas ruumis tunnustatud kunstniku tööga, ilma et üks oleks teisest automaatselt vähem tähtis?
Näitus „Te olete kõik oodatud”
Avamine laupäeval, 21. novembril kell 12–21
Kunstihoone Lasnamäe paviljon, Jaan Koorti 24, Tallinn
Näitus avatud alates 22. novembrist
Üle 500 autori vanuses 1–100 aastat
Korraldaja Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit
Reede õhtul saab Paavli Kultuurivabrikus aga vaadata, kuidas keemilised reaktsioonid muutuvad otse publiku silme all kunstiks. Prantsuse duo Symbiose audiovisuaalne performance „Alliance Cosmique” ühendab kontserdi ja laboratoorse katsetuse.
Üks kunstnik segab laval vedelikke ja keemilisi ühendeid. Nende reaktsioonid jäädvustatakse kaameraga ning projitseeritakse suurele ekraanile, kus tekivad kosmilisi maastikke meenutavad kujutised. Samal ajal loob IUNI vokaali, klaveri ja süntesaatoritega muusikalise maailma, mis reageerib visuaalsele poolele.
Selle teeb eriliseks asjaolu, et ekraanil ei näidata valmis videot. Pilt sünnib päriselt samal hetkel, kui publik seda vaatab. Iga keemiline reaktsioon on natuke ettearvamatu ning seetõttu pole ka kaks esitust täpselt ühesugused.
„Alliance Cosmique” on varem jõudnud Hongkongi, Pariisi, Krakowisse ja Brasiiliasse Fortalezasse. Tallinna etteaste toimub Prantsuse digikultuuri programmi „Novembre Numérique” raames.
Umbes 50minutilisele performance’ile järgneb vestlus kunstnikega. See on hea võimalus küsida, kuidas niisugust teost üldse kavandatakse, kui osa lõpptulemusest sõltub keemilistest protsessidest, mida pole võimalik täielikult kontrollida.
Symbiose „Alliance Cosmique”
Reedel, 20. novembril kell 19.30–21
Paavli Kultuurivabrik, Paavli 7a, Tallinn
Uksed avatakse kell 19
Sissepääs tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine
Performance’ile järgneb kunstnike vestlus
Muusikahuvilistele on sel nädalavahetusel aga üks eriti suur sündmus. Tartus ja Tallinnas toimuvad kontserdid „Sven Grünbergi lugu”, mis toovad suurele lavale Eesti elektroonilise muusika ühe olulisema teerajaja loomingu.
Grünberg on helilooja, kelle muusikas kohtuvad progressiivne rokk, elektroonika, ambient ja idamaistest vaimsetest traditsioonidest mõjutatud helimaailm. Tema loomingut võib tunda näiteks ansamblist Mess, albumitelt „Hingus”, „OM” ja „Milarepa” või kultusfilmist „Hukkunud Alpinisti hotell”. Kontserdil kõlab ka uus teos „Nõnda olen kuulnud”.
Viimase muusika on paljudele eestlastele ilmselt tuttav isegi siis, kui nad helilooja nime kohe öelda ei oska. Grünbergi sünteeshelid lõid filmile kõheda, futuristliku atmosfääri, mis on jäänud Eesti filmimuusika üheks äratuntavamaks saavutuseks.
Reedel, 20. novembril kell 19 Vanemuise kontserdimajas Tartus
Laupäeval, 21. novembril kell 19 Estonia kontserdisaalis Tallinnas
Esinevad teiste seas Mess, Vox Clamantis, Tallinna Kammerorkester ja Valter Soosalu
Kunstiline juht Jaan-Eik Tulve
Ja filmisõpradele on pühapäeval üks päris lõbus võimalus. PÖFFi 30. festivali võidufilmid jõuavad taas kinodesse, kuid pileti saab osta juba enne, kui on teada, milline film võidab.
Auhinnad jagatakse välja reede õhtul ning pühapäeval näidatakse Tallinnas ja Tartus nii põhivõistluse peaauhinna võitjat kui ka kriitikute, publiku ja debüütfilmide žürii lemmikuid.
Kui tavaliselt peab sadade filmide seast ise valima ja lootma, et trehvab, siis seekord on eelvaliku teinud žüriid ja publik. Tõsi, auhind ei tähenda automaatselt, et film kõigile meeldib, kuid vähemalt on põhjust oodata midagi silmapaistvat.
Eriti soovitaksin kaaluda põhivõistluse Grand Prix’ võitjat. See on PÖFFi kõige olulisem auhind ning annab võimaluse näha festivali tänavust suurimat tunnustust pälvinud filmi veel enne, kui see võimalikku laiemasse kinolevisse jõuab.
PÖFFi võidufilmide pühapäev, 22. novembril
Põhivõistluse Grand Prix’ võitja – kell 14 Apollo Kino Solarises ja kell 17 Tartu Elektriteatris
Kriitikute valiku võitja – kell 14 Apollo Kino Solarises
Publikupreemia võitja – kell 17 Apollo Kino Solarises
Debüütfilmide võitja – kell 14 Tartu Elektriteatris ja kell 18 Apollo Kino Solarises
Tavapilet 13 eurot, sooduspilet 9 eurot
Filmide nimed selguvad pärast reedest auhinnatseremooniat
Lõpetuseks üks plaadisoovitus neile, kes tahaksid nädalavahetusel hoopis kodus muusikat kuulata. Eesti laulja Haldi on välja andnud albumi „Safiir”, mille üheksa loo salvestamisel osales kaksteist muusikut.
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Albumi keskmes on aeg, emadus, ruum, loodus, arhitektuur ja keel. Need on üsna suured teemad, kuid Haldi loomingule omane tundlikkus lubab oodata pigem isiklikku ja poeetilist lähenemist kui suuri loosungeid.
„Safiir” on hea valik inimesele, kes tahab kuulata midagi rahulikumat ja süvenemist nõudvat. Laupäevane plaadiesitluskontsert Paavli Kultuurivabrikus on juba välja müüdud, kuid albumit ennast saab kuulata ka ilma kontserdipiletita.
Haldi – „Safiir” album
Üheksa lugu, salvestusel osalenud kaksteist muusikut
Plaadiesitluskontsert laupäeval Paavli Kultuurivabrikus on välja müüdud
Album sobib iseseisvaks kuulamiseks
Kultuurisoovitusi jagas Äripäeva raadio hommikuprogrammi otse-eetris Linda Eensaar, temaga vestles Mai Kroonmäe.