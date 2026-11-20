Tavaliselt otsustab keegi, kelle looming väärib näitusesaali jõudmist. Selleks on kuraatorid, galeriid, komisjonid ja kunstiharidus. Seekord on see valikumehhanism teadlikult kõrvale tõstetud.

Mis teeb ühest inimesest kunstniku? Kas kunstiteos muutub väärtuslikumaks siis, kui selle autoril on diplom, tuntud nimi või galerii esindus? Ja kas lapse joonistus võiks seista samas ruumis tunnustatud kunstniku tööga, ilma et üks oleks teisest automaatselt vähem tähtis?

Näitus „Te olete kõik oodatud” Avamine laupäeval, 21. novembril kell 12–21

Kunstihoone Lasnamäe paviljon, Jaan Koorti 24, Tallinn

Näitus avatud alates 22. novembrist

Üle 500 autori vanuses 1–100 aastat

Korraldaja Eesti Noorte Kaasaegse Kunsti Liit

Reede õhtul saab Paavli Kultuurivabrikus aga vaadata, kuidas keemilised reaktsioonid muutuvad otse publiku silme all kunstiks. Prantsuse duo Symbiose audiovisuaalne performance „Alliance Cosmique” ühendab kontserdi ja laboratoorse katsetuse.

Üks kunstnik segab laval vedelikke ja keemilisi ühendeid. Nende reaktsioonid jäädvustatakse kaameraga ning projitseeritakse suurele ekraanile, kus tekivad kosmilisi maastikke meenutavad kujutised. Samal ajal loob IUNI vokaali, klaveri ja süntesaatoritega muusikalise maailma, mis reageerib visuaalsele poolele.

Selle teeb eriliseks asjaolu, et ekraanil ei näidata valmis videot. Pilt sünnib päriselt samal hetkel, kui publik seda vaatab. Iga keemiline reaktsioon on natuke ettearvamatu ning seetõttu pole ka kaks esitust täpselt ühesugused.

„Alliance Cosmique” on varem jõudnud Hongkongi, Pariisi, Krakowisse ja Brasiiliasse Fortalezasse. Tallinna etteaste toimub Prantsuse digikultuuri programmi „Novembre Numérique” raames.

Umbes 50minutilisele performance’ile järgneb vestlus kunstnikega. See on hea võimalus küsida, kuidas niisugust teost üldse kavandatakse, kui osa lõpptulemusest sõltub keemilistest protsessidest, mida pole võimalik täielikult kontrollida.

Symbiose „Alliance Cosmique” Reedel, 20. novembril kell 19.30–21

Paavli Kultuurivabrik, Paavli 7a, Tallinn

Uksed avatakse kell 19

Sissepääs tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine

Performance’ile järgneb kunstnike vestlus

Muusikahuvilistele on sel nädalavahetusel aga üks eriti suur sündmus. Tartus ja Tallinnas toimuvad kontserdid „Sven Grünbergi lugu”, mis toovad suurele lavale Eesti elektroonilise muusika ühe olulisema teerajaja loomingu.