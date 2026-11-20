Tagasi PRO Trumpil on 44 päeva, et teha diil Putiniga Tippkohtumine Shenzhenis andis vähe tulemusi, aga näitas, kui suur soov on Trumpil teha diil Putiniga. Tellijana saad artiklit lugedes teada: milline 44 päeva pikkune aken on Trumpil Putini suunal ning mida ta selle ajaga Euroopale ja Ukrainale peale suruda püüab;

kuidas kommenteeris Donald Tusk Shenzheni kohtumist ja miks näevad Euroopa liidrid Trumpi joones ohtu senisele julgeolekukorrale.

“Kes see seal on? Mu sõber!” hõikas Donald Trump, kui nägi Shenzhenis maandumise järel Vladimir Putinit. Pärast sooja käepigistust toimus kahe mehe vahel planeerimata kolmveerandtunnine kohtumine, millelt Putin lahkus oma välisnõuniku sõnul erakordselt heas tujus.

Olukorra grotesksus sundis Poola peaministrit, Trumpi nimekaimu, Donald Tuski säutsuma: “Jumal, kaitse meid selliste sõprade eest.”

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku reedeti ilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt on Indrek Lepikuilmuv uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida aadressilt kampaania.aripaev.ee/globaalne-briifing

Olgugi et uuest Jaltast oli kolmepoolne kohtumine Xi Jinpingiga kaugel, oli selge, et erinevalt võõrustajariigist, mis pani protokolliliste nõksudega Putini mitmes olukorras häbistavasse olukorda, tahtis Ühendriikide juht, et Kremli boss olekski üks kolmest suurmehest uue maailmakorra loomise juures.

Viimase 7 päeva olulisimad uudised

Hiina tehnoloogiapealinnas Shenzhenis toimus neljapäeval Vaikse ookeani äärsete majanduste tippkohtumine, mille veerel kohtusid omakorda kolmepoolselt USA, Hiina ja Vene riigipea. Kremli sõnastuses oli tegu ajaloolise ja murdelise miitinguga, ent sisuliselt jäi pooleteisetunnine kohtumine sümboolseks. Kolm riigipead leidis ühisosa vastandumises rahvusvahelisele kriminaalkohtule, mille liige ükski neist pole.