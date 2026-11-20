“Mu sõber,” oli Donald Trumpi tervitus Vladimir Putinile.
Foto: Zumapress/Scanpix
“Kes see seal on? Mu sõber!” hõikas Donald Trump, kui nägi Shenzhenis maandumise järel Vladimir Putinit. Pärast sooja käepigistust toimus kahe mehe vahel planeerimata kolmveerandtunnine kohtumine, millelt Putin lahkus oma välisnõuniku sõnul erakordselt heas tujus.
Olukorra grotesksus sundis Poola peaministrit, Trumpi nimekaimu, Donald Tuski säutsuma: “Jumal, kaitse meid selliste sõprade eest.”
Olgugi et uuest Jaltast oli kolmepoolne kohtumine Xi Jinpingiga kaugel, oli selge, et erinevalt võõrustajariigist, mis pani protokolliliste nõksudega Putini mitmes olukorras häbistavasse olukorda, tahtis Ühendriikide juht, et Kremli boss olekski üks kolmest suurmehest uue maailmakorra loomise juures.
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Hiina tehnoloogiapealinnas Shenzhenis toimus neljapäeval Vaikse ookeani äärsete majanduste tippkohtumine, mille veerel kohtusid omakorda kolmepoolselt USA, Hiina ja Vene riigipea. Kremli sõnastuses oli tegu ajaloolise ja murdelise miitinguga, ent sisuliselt jäi pooleteisetunnine kohtumine sümboolseks. Kolm riigipead leidis ühisosa vastandumises rahvusvahelisele kriminaalkohtule, mille liige ükski neist pole.
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