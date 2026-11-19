Tehisintellektifirma Anthropicu aktsia alustas Nasdaqi börsil kauplemist võimsa tõusuga, kuid vajus esimese pooltunniga märkimisväärselt madalamale. Hinnakõikumine on muutnud ka Eesti rikkaima inimese Jaan Tallinna vara väärtust, mis ulatub värske aktsiahinna järgi ligikaudu 17,9 miljardi euroni.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kui palju võib Anthropicu aktsia iga hinnaliikumine muuta Jaan Tallinna varandust ning kui kindel see hinnang tegelikult on;
- miks peetakse Anthropicu börsidebüüti tehnoloogiasektori üheks märgilisemaks sündmuseks ja mida see ettevõtte edasise väärtuse kohta vihjab.