Anthropicu börsidebüüt tõi kaasa Eesti investorite erakordse ostuhuvi. Swedbanki, LHV ja Lightyeari klientide seas tõusis aktsia neljapäeval kõige populaarsemate väärtpaberite hulka, kuid paljud investorid ei olnud valmis börsil kujunenud hinda maksma.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks jäid paljude Eesti investorite Anthropicu ostukorraldused täitmata ja millise hinnaga oldi tegelikult valmis aktsiat ostma;
- kuidas kommenteerisid Marten Arumäe, Rainer Saad ja Martin Sokk investorite suurt huvi ning milliseid riske nad börsidebüüdi järel esile tõid.