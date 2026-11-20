Tehisintellektifirma Anthropicu aktsia alustas Nasdaqi börsil kauplemist võimsa tõusuga, kuid vajus esimese pooltunniga märkimisväärselt madalamale. Hinnakõikumine on muutnud ka Eesti rikkaima inimese Jaan Tallinna vara väärtust, mis ulatub värske aktsiahinna järgi ligikaudu 17,9 miljardi euroni.