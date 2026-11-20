Apple arendab iseseisvalt tegutsevat tehisintellektiagenti, mis suudaks kasutaja eest veebis tegutseda, rakendusi juhtida ja programmeerida. Sellega soovib tehnoloogiahiid siseneda turule, kus tegutsevad juba OpenAI, Anthropic, Meta ja teised konkurendid.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millise võimekusega tehisintellektiagenti Apple täpsemalt ehitab ja kui kaugel võib olla selle turuletoomine;
- kuidas John Ternuse surve, Siri arendus ja konkurentide ligipääsu piiramine võivad muuta Apple’i positsiooni AI-agentide võidujooksus.