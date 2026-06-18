Hinge vaakuv Adobe ahvatleb üha enam

Kui täna hommikul ütles Äripäeva raadios kaupleja Igor Dorošenko, et Adobe aktsia on liiga odav, käis minu peas kohe kassaaparaadi kõll. Jah, ka minule meeldib raha ning kui keegi ütleb, et miski on turul liiga odav, siis tihtipeale ratsionaalne mõtleja minus taandub ning esile kerkib impulsiivne ärikas.

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artiklit lugedes teada: miks võib Adobe aktsia näida konkurentidega võrreldes odav, kuid ostuotsus ikkagi venib;

kuidas hindab autor Adobe’i viimaseid majandustulemusi ja mida näitavad ettevõtte rahavood investorile;