Arvustus: lüliti, mis sunnib pantvangistajat minu reegleid järgima

On hulk tehnikaid, mis küll ei taga edu läbirääkimistel, kuid aitavad suurendada õnnestumise tõenäosust. Chris Voss on andnud selleks kõige lihtsamalt ja intuitiivsemalt kasutatavad tööriistad.

Jakob Saks Foto: Raul Mee

Kes meist ei tahaks teada salanippi, mis aitab läbirääkimistel alati ja kõike saavutada? Panna teist poolt tegema seda, mida mina soovin. Paraku pole olemas sellist hõbekuuli, mis kõik olukorrad lahendaks. Selle kinnituseks kõlagu järgnev lugu, mis juhtus 2014. aastal Ameerika Ühendriikides Memphise äärelinna kontori­hoones.