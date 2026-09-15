Tagasi Martin Sokk avab noortele juhtidele Lightyeari uksed Äripäeva noorte juhtide klubi läheb tuleval kolmapäeval külla investeerimislahendusi pakkuvale Lightyearile.

Kõik juhid soovivad rakendada ettevõttes tehisaru nii, et sellest oleks kasu nii töökollektiivi sees kui ka klientidele. Kolmapäeval arutleme Lightyeari juhi Martin Sokuga , kuidas on tehisintellekt jõudnud neil katsetamise faasist igapäevatöösse.

Räägime, kuidas muuta tööprotsesse, et töötajad päriselt võtaksid tehisaru omaks. Milliseid oskusi ja teadmisi on kollektiivil vaja ning kas tehisintellekt lõpetab inimkonna?

Veel viimased päevad on võimalik osta noorte juhtide klubi aastane liikmelisus ja saada osa kohtumistest Eesti tippjuhtidega. Tulevaste ürituste täpsema info leiad SIIT