Martin Sokk avab noortele juhtidele Lightyeari uksed

Kõik üritused toimuvad eksklusiivselt ainult noorte juhtide klubi liikmetele ja neid kusagil üle ei kanta.
Noorte juhtide klubi eesmärk on tuua kokku noored juhid, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja saada praktilisi teadmisi kogenumatelt. Klubi hakkab koos käima kord kuus. Igal korral on üks esineja ja/või praktiline töötuba.
Oktoobris räägivad SOL Balticsi juht Rinel Pius ja Metsa Collection AI kaasasutaja Triin Oselein tandemjuhtimisest.
Detsembris kohtume Tallinki juhatuse liikme Elise Nassariga, kellega vestleme teekonnast laevanduse tippu ja uurime, kuidas tekib noorel juhil autoriteet.
Kuni septembri ürituseni on võimalik soetada aastane liikmelisus 20% soodsamalt. Liikmelisus kehtib kuni 2027. aasta augusti lõpuni.