Tagasi Äripäev kutsub noori juhte end arendama ja uusi tutvusi looma Äripäev alustab augustis noorte juhtide klubiga, millega ootab liituma nii ealiselt noori juhte kui ka hiljuti juhiks saanud inimesi.

Noore ambitsioonika juhina on sul alati siht, mille poole liikuda – olgu selleks kogenum meeskond, suurem vastutus või koht ettevõtte juhtkonnas. Teame, et see teekond on väljakutseterohke ning nõuab enamat kui vaid teoreetilisi teadmisi õpikust.

Noorte juhtide klubi eesmärk on tuua kokku noored juhid, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja saada praktilisi teadmisi kogenumatelt. Klubi hakkab käima kord kuus koos. Igal korral on üks esineja ja/või praktiline töötuba.

18. augustil on planeeritud esimene kohtumine kahe vestusringiga: juhid, kel on ühes ettevõttes 30 aastat kogemust, ning juhid, kel on elukogemust napilt 30 aastat.