Äripäev kutsub noori juhte end arendama ja uusi tutvusi looma

Äripäev alustab augustis noorte juhtide klubiga, millega ootab liituma nii ealiselt noori juhte kui ka hiljuti juhiks saanud inimesi.
- Septembris kohtub noorte juhtide klubi Lightyearis, kus firma üks asutaja ja tegevjuht Martin Sokk räägib tehisaru juurutamisest ja kasutamisest ettevõttes.
- Foto: Liis Treimann
Noore ambitsioonika juhina on sul alati siht, mille poole liikuda – olgu selleks kogenum meeskond, suurem vastutus või koht ettevõtte juhtkonnas. Teame, et see teekond on väljakutseterohke ning nõuab enamat kui vaid teoreetilisi teadmisi õpikust.
Noorte juhtide klubi eesmärk on tuua kokku noored juhid, et leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja saada praktilisi teadmisi kogenumatelt. Klubi hakkab käima kord kuus koos. Igal korral on üks esineja ja/või praktiline töötuba.
18. augustil on planeeritud esimene kohtumine kahe vestusringiga: juhid, kel on ühes ettevõttes 30 aastat kogemust, ning juhid, kel on elukogemust napilt 30 aastat.
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Kuna Äripäev
veab noorte juhtide klubi ning esimene üritus toimub ka Äripäevas, siis on paslik kuulda Äripäeva juhtide Igor Rõtovi ja Meelis Mandeli kogemust. Mis hoiab ühte juhti ettevõttes 30 aastat ning kuidas vältida olukorda, kus pikk kogemus muutub mugavuseks?
Teises paneelis küsime aga noortelt juhtidelt, kuidas enne 30. eluaastat saada selliseid ameteid, mis tavaliselt nõuavad pikemat karjääri. Vestlusringis on NATO DIANA programmi juht Kaari Kink
ja Metro Capital
i juht Mait Allas
.
Liitu augusti üritusega SIIN.
Esimene üritus toimub Äripäevas, algusega 18.00.
Septembris on oodata kohtumist juba Lightyearis, kus vestleme ettevõtte ühe asutaja ja tegevjuhi Martin Sokuga tehisaru teemadel.
Oktoobris räägivad SOL Baltics
i juht Rinel Pius
ja Metsa Collection AI
kaasasutaja Triin Oselein
tandemjuhtimisest.
Detsembris kohtume Tallinki juhatuse liikme Elise Nassar
iga, kellega vestleme teekonnast laevanduse tippu ja uurime, kuidas tekib noorel juhil autoriteet.
Tulevaste ürituste täpsema info leiad SIIT
!
See klubi on sulle, kui
- oled valmis astuma oma juhikarjääris järgmise olulise sammu;
- omad selget ambitsiooni kasvada juhiks, isegi kui sa praegu veel meeskonda vahetult ei juhi;
- soovid laiendada oma professionaalset võrgustikku ja kohtuda sarnaselt mõtlevate inimestega;
- vajad toetavat keskkonda juhtimisalaste väljakutsete arutamiseks ja ausa tagasiside saamiseks;
- oled avatud uutele perspektiividele ja soovid õppida kogenud mentoritelt;
- otsid praktilisi tööriistu, mida kohe oma töös rakendada.
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