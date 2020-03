La Muu ei välista kasvueesmärkidel ühinemist

La Muu asutaja Rasmus Rask ei välista kasvueesmärkidel ühinemist. Foto: Liis Treimann

Jäätisetootja La Muu üks asutajatest Rasmus Rask tõdes, et kui keegi sooviks neid üle võtta või nendega ühineda, siis resoluutset „ei-d“ kosjatulijale plaanis öelda pole.

„Eks nii kaua, kui me suudame ise kasvada, ja nii kaua, kui bränd on piisavalt tugev ning investorid usaldavad, saame ka iseseisvalt kasvada,“ rääkis Rask Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Samas nentis Rask, et päris suureks kasvamiseks võib vaja minna partnerit. „Mingil hetkel ei saa välistada, et kui tahta päris suureks kasvada, on vaja kellegagi liitumist,“ sõnas Rask.

Seni pole La Muul siiski tõsiseltvõetavalt kosjas käidud. „Tõsiselt piire kombatud ei ole, meie huvi Soome väiketootjate suhtes on olnud süsteemsem, kui meie enda suhtes näinud oleme,“ kinnitas Rask.

Veel tuli Raskiga juttu La Muu edu valemist ning ülevõtmisest Soomes – täpsemalt, mis pani La Muud põhjanaabrite juures ringi vaatama. Räägiti ka kasvuraskuste ületamisest.

La Muu asutajat intervjueeris Eliisa Matsalu.

Intervjuud Raskiga saab kuulata siit: