Ülo Kaasik: kõrge inflatsioon kipub jääma püsivaks

Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik. Foto: Raul Mee

Kui me täna tõstame intressi, siis sellel on tänasele ja homsele inflatsioonile väga vähe mõju, rääkis Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Kaasik rääkis, et juba ajaloo põhjal on teada, et inflatsioon kipub olema väga inertne, mis tähendab, et see ei kipu kiiresti alla tulema. Tema sõnul on energia hinnad inflatsiooni üles ajanud. See tekitab palgasurvet ja ettevõtetele kulusurvet, mis omakorda survestab ettevõtteid hindu tõstma ehk tekib inflatsiooni nõiaring, rääkis ta.

