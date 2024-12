Tagasi 02.12.24, 14:00 Töötajaid toetades pakud head kliendikogemust ja lood ettevõtte edu Kliendikogemus on muutunud oluliseks aspektiks ettevõtete strateegias, kuna see mõjutab otseselt klientide rahulolu ja lojaalsust. Eksperdid tõdevad, et kliendikogemus on seotud töötajate heaoluga ning see on valdkond, millesse tuleb panustada.

Tele2 Eesti kliendikogemuse juht Merli Lugima, saatejuht Alyona Stadnik ja Megaforti personalijuht Karneliia Press. Foto: Äripäev

Saates "Teeninduse teejuht" arutletakse, kuidas erinevad ettevõtted, sealhulgas Tele2 Eesti ja Megafort, käsitlevad kliendikogemuse juhtimist ning millised on nende lähenemised ja strateegiad.

Kliendikogemus on äärmiselt oluline aspekt, mis mõjutab ettevõtte edu ja konkurentsivõimet. Tööandjad peavad investeerima oma töötajate heaolusse ja koolitusse, et nad saaksid pakkuda parimat võimalikku teenust. Kliendi vajaduste ja ootuste mõistmine ning nende pidev jälgimine on vajalik, et kohandada teenuseid ja pakkuda klientidele väärtuslikku kogemust. Kliendi ja töötaja kogemuse seos on tugev ning ettevõtted, kes suudavad neid kahte aspekti tõhusalt juhtida, saavutavad suurema rahulolu ja lojaalsuse.

Megaforti personalijuht Karneliia Press märgib saates, et tema on see juht, kes on oma inimeste poole ning soovitab seda ka teistele. Tema hinnangul peavad tööandjad looma kultuuri, kus töötajad tunnevad end väärtustatuna ja toetatuna. "Töötajate koolitamine ja mentorite süsteem aitavad uutel töötajatel kiiremini sisse elada ja mõista ettevõtte kultuuri. Tugev meeskonnatunne ja koostöö on olulised, et saavutada parim kliendikogemus. Tuleb alustada ettevõtte juurtest ehk töötajatest," lausub Press.

Saates tuleb juttu, millised on kliendikogemuse tagasisidestamise võimalused ja kui levinud nad on? Kuidas tagasiside aitab kliendikogemust täiustada? Kuidas kliendikogemus on seostud erinevate osakondadega, sh klienditeenindusega? Miks organisatsioonid peaksid sellega tegelema, miks ja kuidas teie ettevõtetes sellega toimetataks? Kuidas alustada kliendikogemuse parendamist? Millised on kliendikogemuse juhtimise strateegiad?

Saates jagavad enda kogemusi ja mõtteid Tele2 Eesti kliendikogemuse juht Meril Lugima ja Megaforti personalijuht Karneliia Press. Saadet juhib Alyona Stadnik.