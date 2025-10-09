Tagasi 09.10.25, 14:34 Pane end proovile! Äripäeva raadio kutsub teadmiste lahingusse Tänasest saavad ettevõtted panna oma kaheliikmelise tiimi kirja Äripäeva raadio mälumängusaate “Mälupäev” sügishooaega.

Lennuliiklusteeninduse AS ja Oixio IT võistlesid möödunud hooaja finaalsaates.

Foto: Äripäev

Igas saates lähevad vastastikku kaks võistkonda. Saatejuht ja küsimused koostanud “Kuldvillaku” värske tšempion Janar Tiiroja esitab kokku kümme küsimust. Küsida saab vihjeid ja ka noppida punkte vastastiimilt endale.

Mälumäng on meelelahutuslik ning teemad jäävad seinast seina, nende seas on küsimusi näiteks majandusest, aga ka üldtuntud teadmiste kohta. Kolleegid saavad oma firma osalejatele raadiot või podcast’i kuulates kaasa elada ja ka enda teadmised proovile panna.

Osalema pääseb vaid kaheksa esimest ettevõtete tiimi. Ole kiire ja registreeri ettevõtte võistkond siin Registreerimine on avatud kuni 19. oktoobrini või kuni osalejate arv on täis. Lehelt leiab täpsema info turniiri kohta ja mängureeglid.

Turniiri lõpus selgub võitjatiim, mille liikmed viivad koju Cantervilla lossi eksklusiivse auhinna.

“Mälupäeva” toob kuulajateni Lõuna-Eesti muuseumide aardejaht hapukurgihooaeg.ee . Aardejahti korraldab Lõuna-Eesti turismiklaster.

Esimese hooaja finaalsaates läksid vastamisi Lennuliiklusteeninduse AS ja Oixio IT. Võidu napsasid endale Oixio IT üks asutajatest, juhatuse liige ja finantsjuht Ermo Kiisk ning Oixio grupi brand manager Raul Pero.