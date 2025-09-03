Tagasi 03.09.25, 14:25 „Meil ei ole turvalist kauget tagalat.“ Eesti militaarlogistika seisab silmitsi geograafilise reaalsusega Meil Eestis ei ole lihtsalt turvalist kauget tagalat, kus saaksime rahulikult oma logistilisi tegevusi korraldada, nentisid kaitseväe toetuse väejuhatuse ülem kolonel Erki Soo ja väejuhatuse liikumise ja veoteenistuse ülem major Toomas Pärnpuu.

Kolonel Erki Soo (vasakul) ja major Toomas Pärnpuu paremal

Saates „Logistikauudised eetris“ avavad kolonel Erki Soo ja major Toomas Pärnpuu Eesti militaarlogistika kitsaskohad ja kriitilised õppetunnid. Keskseks väljakutseks on Eesti geograafiline väiksus ja piiratud tagala, mis muudab kogu territooriumi haavatavaks nii kineetiliste kui ka küberrünnakute suhtes. „Meil ei ole lihtsalt turvalist kauget tagalat,“ tõdeb kolonel Soo.

Räägitakse ka liitlaste liikumisega kaasnevatest koormustest taristule, tsiviilelanikkonna võimalikust evakuatsioonist ja vajadusest varude akumuleerimise järele. Oluline roll on ka erasektori kaasamisel – näiteks on kaitseväel kokkulepped kaubanduskettidega, et tagada elutähtsate kaupade kättesaadavus mitte ainult sõduritele, vaid ka tsiviilelanikele.

Saade toob välja, et Eesti ühiskonna kaitsetahe on pärast Ukraina sõja algust selgelt tõusnud ning koostöövõimekus – nii riigiasutuste kui ka erasektori vahel – on üha enam läbi harjutatud. COVID-19 kriis tõi omakorda esile vajaduse varuda elutähtsaid ressursse ka rahuajal, et tagada autonoomsus võimalike tarneraskuste korral. Väga palju oleme õppinud ka suhetest Ukrainaga.

Saatejuht on Logistikauudised.ee teemaveebi juht Tõnu Tramm.