  04.09.25, 12:00

Tööstuse valmidus investeerida ja arendada näitab kasvu. „On palju üllatavalt häid ideid“

Tööstusettevõtete investeerimisvalmidus ja uutele projektidele toetuste küsimine näitavad kasvutrendi, ütlevad ettevõtluse arendamise sihtasutuse klienditeeninduse osakonna juht Eero Liivandi ja rakendusuuringute programmi juht Mart Toots.
Ettevõtluse arendamise sihtasutuse klienditeeninduse osakonna juht Eero Liivandi (paremal) ja rakendusuuringute programmi juht Mart Toots.
  • Foto: Harro Puusild
„Kui 2023. aastal oli ettevõtetel tellimusi palju ja energia läks nende täitmisele, siis praegu otsitakse uusi võimalusi, kas siis digitaliseerimisega või siis vaadatakse uusi turge ja ärisuundi, et oma toodet ja teenust arendada,“ kirjeldab Eero Liivandi tööstussektori trende.
Ka Mart Toots kinnitab, et tööstuses, aga ka ettevõtluses laiemalt on kasvanud huvi uute toodete ja teenuste väljaarendamiseks. „Aga üks ülisuur üllatus on see, et tegeletakse väga mitmesuguste asjadega,“ rääkis Toots.
Toots selgitas, et rakendusuuringute projekt läbib enne toetuse saamist kolmeetapilise sõela, millest viimane on ettevõtjate hinnang. „Tüüpiliselt on kolm põhjust, miks projektid välja jäävad, millest üks on ebapiisav finantseerimisvõimekus,“ selgitas ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Digitaliseerimise valmiduse kohta kommenteerides märkis Liivandi, et neid tegevusi tehakse selgelt samm-sammult ning see on julguse, ambitsiooni, vajaduse ja konkurentsivõime küsimus. „Praegu tuleb ettevõtetel teha midagi teistmoodi, et rahvusvahelises konkurentsis püsida,“ toonitab Liivandi.
„Kui räägime tööstusest, siis innovatsiooni või innovaatiliste tegevustega tegelevad peamiselt keskmisest suuremad ettevõtted, ja neil on üllatavalt ägedaid ideid. On üllatav, mida ollakse suutelised tegema,“ kiidab Toots tööstussektori aktiivsust.
Saadet juhib Harro Puusild.
Saadet toetab Leanest.
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

