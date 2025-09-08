Nähtamatu, ent mõjuv: kuidas luua tõeliselt hea kliendikogemus?

Parim kliendikogemus on nähtamatu: see on sujuv, loogiline ja emotsionaalselt positiivne, leiavad Bigbanki kliendikogemuse juht Mirjam Peetsman ja Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Parm, ning annavad praktilisi soovitusi, kuidas seda saavutada.