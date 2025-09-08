Nähtamatu, ent mõjuv: kuidas luua tõeliselt hea kliendikogemus?

Parim kliendikogemus on nähtamatu: see on sujuv, loogiline ja emotsionaalselt positiivne, leiavad Bigbanki kliendikogemuse juht Mirjam Peetsman ja Tele2 turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Parm, ning annavad praktilisi soovitusi, kuidas seda saavutada.
- Bigbanki kliendikogemuse juht Mirjam Peetsman ja Tele2 Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Annika Parm.
- Foto: Äripäev
Milline on kliendikogemus, mis mitte ainult ei rahulda, vaid loob väärtust ja jääb meelde, arutlavad nad saates „Teeninduse teejuht“.
Kogemuse kujundamine peab algama strateegiast, milles kliendikesksus on juurdunud igale tasandile – alates juhtkonnast kuni eesliini töötajateni. Saatekülalised toovad näiteid, kuidas tagasiside põhjal arendatakse teenuseid, rõhutavad tehnoloogia ja inimkontakti tasakaalu ning jagavad mõõdikuid, mille kaudu tulemuslikkust hinnata.
Saate lõpuks saavad kuulajad ka konkreetsed soovitused, millest lähtuda kliendikogemuse parandamisel. Saates saab praktilisi näpunäiteid ja strateegilist mõtteainet, kuidas ehitada kestlikult tugevat teeninduskultuuri.
Saate juht on Maarit Kallas.
