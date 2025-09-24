Tagasi 24.09.25, 12:04 Kaupmehed lähevad alt lihtsate e-poe lahendustega. “Klient lahkub kohe ja ei anna andeks” E-kaubandus on Eestis jõudsalt kanda kinnitanud, kuid pahatihti ei mõtle firmad oma veebipoe kvaliteedile, rääkis e-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

E-kaubanduse liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Foto: Raul Mee

“Pood avatakse nii, et klienditeenindust sisuliselt ei ole, osa toodete kirjeldused on poolikud, pildid on puudu või ebakvaliteetsed. See meenutab olukorda, kus füüsiline pood avatakse nii, et juhtmed ripuvad laest ja teenindajat ei ole leti taga,” sõnas Tõnu Väät Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Vääti sõnul unustavad Eesti tarbijad negatiivset kogemust harva. “Kui klient saab halva kogemuse, lahkub ta kohe ja ei anna andeks.”

Eestlased ostavad sel aastal ligikaudu 5 miljardi euro eest kaupa internetist, mis moodustab 25% kogu jaekaubandusest Eestis, rääkis Swedbanki kaubandussektori juht Maie Savtšenko

Tõenäoliselt on e-kaubanduse turuosa 10–15 aasta pärast 40–50%, lisas ta.

Uuringust tuli ka välja, et paljud kliendid plaanivad järgmise kahe aasta jooksul investeerida füüsiliste poodide interjööri parandamisse. See näitab, et füüsiline pood ei kao kuhugi.

Väät soovitab, et kui e-poodi tegema hakata, tuleks kohe planeerida pikemaks ajaks, vähemalt viieks kuni kümneks aastaks. “Parem on investeerida kohe rohkem ja ehitada pood korralikult, kui riskida sellega, et odavalt tehtud lahendus peletab kliendid ja toob hoopis kahju.”

Lisaks tuli intervjuus juttu laiematest trendidest jaekaubanduses ning sellest, mis saab füüsilistest poodidest ja miks on raske leida kauplustesse töötajaid.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.