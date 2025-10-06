Bolti kogemus: tark- ja riistvara arendades tuleb arvestada vastandlike nõuetega

Augustini Bolti asjade interneti ehk IoT valdkonda juhtinud Jaan Hendrik Murumets tõi kevadisel konverentsil välja kümneid pisiasju ja küsimusi, mida neil tuleb eri riikides lahendada.
- Jaan Hendrik Murumets töötas kuni augustini Bolti IoT juhina.
- Foto: Andras Kralla
“Üks linn nõudis meilt, et iga sõitja peab olema identifitseeritud, sest nad kahtlustavad, et väga palju narkoäri toimub kergliikurite abil,“ tõi Murumets näite. Veel selgitas ta, et mõni linn lubab kõnniteel sõitmist, teine mitte, kolmas lausa käsib vaid kõnniteid kasutada. Kõiki neid nõudeid tuleb arvestada Bolti toodete riist- ja tarkvaras.
