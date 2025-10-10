Koolitaja Raimo Ülavere: juhtide tohutu hoog teeb mind murelikuks

„Juhtimisauditi“ saates arutavad saatejuht Helen Klettenberg ja Raimo Ülavere
, kuidas juhid saavad oma tööd teha inimlikult, targalt ja tasakaalus. Juttu tuleb vastutuse ja pühendumuse piiridest, motivatsioonist, eneseanalüüsist ning tagasiside rollist igapäevases juhtimiskultuuris.
Raimo Ülavere selgitab, miks ideaalid nagu „täielik pühendumus“ ja „kirglik motiveeritus“ võivad mõnikord viia hoopis halvatuse või läbipõlemiseni, ja kuidas süsteemne juhtimine aitab neid lõkse vältida. Samuti räägib ta väikeste võitude jõust – miks need on olulised motivatsiooni hoidmisel ja kuidas neid teadlikult luua.
Lisaks arutatakse, millal muutub liigne eneseanalüüs takistuseks praktilisele juhtimisele ning kuidas tagasiside andmine saab kujuneda loomulikuks ja kasulikuks osaks organisatsiooni kultuurist.