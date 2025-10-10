Kerli Ats: miks tuleks valida põllumehed volikogudesse

115 miljonit eurot, et ehitada raudtee Turbast Haapsallu, on väike raha võrreldes sellega, kui palju selle puudumine majandust ja inimeste elukvaliteeti pärsib, kirjutab Powerhouse’i asutaja ja juht Janek Mäggi (Keskerakond) vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.