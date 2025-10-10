Äripäev
  10.10.25, 15:45

Esimene samm Exceli-ajastust tehisaruajastusse ei pea olema suur ega kallis

Tehisintellekti poole tehtav esimene samm ei pea olema suur ega kulukas, madala vea hinnaga katsetused on kõige mõistlikum algus, ütles NetGroupi innovatsioonijuht Rait Matiisen saates "AI faktor".
Mikk Mihkel Vaabel ja Rait Matiisen NetGroupist ning Rauno Varblas Tehnopolist.
  • Foto: Andres Laanem
„Oluline on selgelt sõnastada äriline probleem – kas on võimalik võita aega, raha või kvaliteeti,“ lisas Rait Matiisen.
Hinnanguliselt vaid 8,3% Eesti ettevõtetest on AI mingil moel kasutusele võtnud. Mis on esimesed sammud ja kus peituvad madalal rippuvad õunad, selgitavad saates "AI faktor" Mikk Mihkel Vaabel ja Rait Matiisen NetGroupist ning Rauno Varblas Tehnopolist.
„Tööstusettevõtted on valdavalt veel Exceli-ajastus. Andmeid kogutakse käsitsi, kuigi täna võiksid sama tööd teha andurid või kaamerad,“ nentis Mikk Mihkel Vaabel. „Samas ei pea tehisintellekti rakendamine olema raketiteadus – see on lihtsalt tööriist, mis aitab igapäevast tööd teha targemalt ja kiiremini.“

Artikkel jätkub pärast reklaami

Rauno Varblase sõnul on Eestis tehtud rohkem kui saja tööstusettevõtte analüüsi, mis kaardistavad ettevõtete valmisolekut. „Huvi on tõusnud, aga süsteemset AI kasutust on vähe. Sageli jäädakse katsetuste faasi,“ ütles ta. „Edukamad näited on need, kus alustatakse väga konkreetsest probleemist – näiteks visuaalne kvaliteedikontroll tootmisliinil.“
Saates tuleb juttu ka digitaalsest võlast – ajas kuhjunud puudujääkidest andmete ja protsesside korrastamises, mis pidurdavad automatiseerimist. „Iga edasi lükatud päev digitaliseerimises tähendab homme rohkem tööd,“ märkis Vaabel. „Enne kui midagi automatiseerida, peab teadma, kuidas su majas asjad täna käivad.“
Varblase hinnangul on ettevõtted, kes suudavad siduda ärivajadused ja tehnoloogilised võimalused, tuleviku võitjad. „Kui ettevõte ei mõtle, kuidas homme targemini toimetada, siis on tema kõrval juba putka, kes teeb sama tööd mitu korda efektiivsemalt.“
Saadet juhib Mart Valner.
00:00
Balti Logistika ja MyDello personalijuht Pirjo Falten ning DPD Eesti personali- ja ESG juht Annika Oruaas selgitavad lähemalt logistikasektori suuremaid muutusi, sealhulgas robotiseerimise ja tehisaru mõjusid.
  • 01.10.25, 15:05
Robotid muudavad logistikat: naised leiavad rohkem tööd
  • 01.10.25, 15:05
Robotid muudavad logistikat: naised leiavad rohkem tööd
Kolumnist Ardo Reinsalu.
  • 19.09.25, 06:00
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Me oleme taas alkeemikud
Näited: mida AI oskab ja mida (veel) mitte
Targumi tootejuht Robert Pallas.
  • 03.09.25, 15:49
AI-agendid muudavad äri: inimeste roll ei kao, kuid muutub strateegilisemaks
Kolumnist Ardo Reinsalu.
  • 10.10.25, 06:00
Ardo Reinsalu tehisarujutud | Kas sinu uus kolleeg on tegelikult kood?
Everaus Kinnisvara AS juht Janar Muttik
  • ST
  • 10.10.25, 13:37
Börs valideerib investeeringut küsiva ettevõtte
"Omavalitsuste ärinõustajad ja ettevõtluskeskused, mis juba praegu nõustavad ettevõtjaid, peavad saama täiendavat koolitust, et aidata kohalikel firmadel tehisintellekti võimalusi mõista," kirjutab AI Labi tegevjuht Klemens Arro.
  • 09.10.25, 13:32
Klemens Arro: tehisaru on ka kohalike valimiste teema
  • 09.10.25, 13:32
Klemens Arro: tehisaru on ka kohalike valimiste teema
Uptime’i vedav Eero Tohver rääkis lähemalt Äripäeva raadios, kuidas tema mõtestab tehisaru rolli oma ettevõttes.
  • 09.10.25, 09:43
Uptime’i omanik ettevõtte tulevikust: AI on ise tore, aga koos spetsialistiga parem
Globaalne värbamisjuht Renita Käsper ja Personaliuudiste juht Helen Roots.
  • 30.09.25, 17:18
Halvasti kalkuleeritud protsesside juures võib tehisintellekt probleeme võimendada

Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Reformierakond on Oleg Grossi väitel muutunud ettevõtjate erakonnast ametnike erakonnaks.
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Heikki Boode firma Huppa keskendus varem lasterõivastele.
Majandustulemused
  • 09.10.25, 14:47
Rõivaäri kaotas paari aastaga poole käibest ja kirjutas mitu miljonit korstnasse
Investori enda suurim kõrbemine oli, kui korstnasse tuli kirjutada veerand miljonit eurot. Aga Lev Dolgatsjov toob ka välja, et sealt saadud õppetund aitas tal säilitada hiljem külma pead Planet42 investeerimise osas.
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Aasta lõpuni tegevjuhi ametit pidava Warren Buffetti Berkshire Hathaway aktsia on LHV klientide seas populaarseim ostutehing.
Börsiuudised
  • 09.10.25, 16:24
Eesti investorite tehingud möödunud kuul: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo tunnistab, et noorte tööaja piiramine tekitas avalikkuses palju vastukaja.
Uudised
  • 09.10.25, 08:57
Minister pöörab noorte tööaja piirangu tagasi
Lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.10.25, 09:00
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Minibarreli peremees Aare Kont ja perenaine Maia Ojamaa astuvad lapselapselt õpitu abil oma äris suure sammu edasi.
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
Ryanairi lennuk Tallinna lennujaamas.
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
“Soome töövõit!” Põhjanaabrite president Alexander Stubb ja USA president Donald Trump eile Valges Majas lepingut kinnitamas.
Soomlased hakkavad Trumpile miljardite eest jäälõhkujaid ehitama
Minibarreli peremees Aare Kont ja perenaine Maia Ojamaa astuvad lapselapselt õpitu abil oma äris suure sammu edasi.
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
Eleving Groupi esimesed võlakirjad noteeriti Balti börsil juba 2023. aastal, eelmisel aastal noteeriti kohalikul börsil ka Elevingi aktsiad. Pildil Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius.
Eesti maaklerid piiravad Läti laenuäri ahvatlevat pakkumist
Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.
Meelis Mandel: mul on ettepanek üliõpilastele – esmapilgul paha, ent hiljem tuleb kasuks
5 miljonit eurot saaks suunata kasulikumalt mujale
Bolti juht Markus Villig ettevõtte praeguse kontori ees.
Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit
Viimase aja drooniintsidendid Euroopas on tekitanud küsimusi, millisel määral suurendada droonivastast võimekust.
Rootsi suunab üle 300 miljoni euro droonitõrjesse
Üks LHV endistest juhtidest Andres Kitter ütles aasta algul, et ei kavatse LHV aktsiaid müüa, kuid börsiraamat näitab midagi muud. Eelmise aasta lõpus LHV Groupi UK Banki juhatuse liikme töö selja taha jätnud Kitter leidis uue väljakutse investeerimisportaalis Lightyear.
LHV endised juhid müüsid aktsiaid
Lahendus töötati välja spetsiaalselt Estoveri meeskonna vajadusi ja tootespetsiifikat arvestades.
  • ST
Täppismehaanika ja automatiseerimine terviklahendusena
Alates selle aasta algusest on Ekspress Grupi digitellimuste maht kasvanud 3%.
Ekspress Grupp kasvatas kolmandas kvartalis tellimuste mahtu
TKM Grupi 2025. aasta kolmanda kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 232,7 miljoni euroni, ületades analüüsimaja Enlight Researchi prognoosi, milleks oli 224,8 miljonit eurot.
Kaubamaja müügitulu ületas ootusi, kuid kasum langes
Nvidia aktsia tõusis neljapäeval uue rekordtasemeni, kerkides 192,5 dollari tasemele.
Nvidia rekord ei päästnud USA turge langusest
Paar päeva on investor Toomase portfell olnud väärt üle 700 000 euro ja paistab, et lähipäevil tuleb veel lisa, kuid sellise rohelise lainega ei saa ära harjuda ja tasub olla valmis ka punasteks päevadeks.
Uus rekord: minu portfell ületas 700 000 euro piiri
Martti Krass käesoleva aasta kevadel.
Hepsori juht: alla 3000eurose ruutmeetriga arendust saab pakkuda küll
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Kuigi Väike-Maarja keskväljakul maadleja Georg Lurichi kuju ees käivad tuulikuvastased iga nädal plakatitega meelt avaldamas, võtab vallavanem Indrek Kesküla seda stoilise rahuga.
Stoilise rahuga keset tuulikusõda: kui rahvas tahab laimajaid võimule, siis see on nende õigus
Teflonmehed: valimislugude sari
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Eesti pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
00:00
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
Luubi all
Luubi all: reklaamifirmade rahaasjad võiksid rohkem valgust saada
00:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Äripäeva fookuses
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Hommikuprogramm
Rain Rannu rahapsühholoogiast: aastatega tekib mingite hindade puhul musklimälu
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Hommikuprogramm
Meelis Maasik ennustas AMD ja Nvidia tulevikku. "Eelviimases peatuses ei tasu peale hüpata"
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
Investor Toomase tund
Investor Toomase otsesaates läks aktsiate ostmiseks
1
Uudised
  • 09.10.25, 16:40
Suurettevõtja Oleg Gross on Reformierakonnas ülimalt pettunud: ma lihtsalt ei tunne teda ära
2
Uudised
  • 09.10.25, 06:00
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
3
Uudised
  • 08.10.25, 10:27
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
4
Uudised
  • 09.10.25, 14:00
8 euroga šokolaaditahvlit müüv Kalev: varsti vaatame hinnad üle
Lisatud analüütikute prognoosid
5
Juhtkiri
  • 09.10.25, 09:14
Ryanair tahab Tallinnas bussirajal sõita
6
Saated
  • 09.10.25, 09:00
Veerand miljonit võlakirjadega korstnasse kirjutanud Dolgatsjov. „Üks nõu on mul anda küll“

Suur lugu
  • 10.10.25, 16:00
Väiketankla, mida hoiab pererahva visadus. „Kõik mõtlevad, et kütuseäri on kullaauk. Ei ole.“
Saated
  • 10.10.25, 15:45
Esimene samm Exceli-ajastust tehisaruajastusse ei pea olema suur ega kallis
Uudised
  • 10.10.25, 15:39
Rootsi suunab üle 300 miljoni euro droonitõrjesse
Saated
  • 10.10.25, 14:47
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Saated
  • 10.10.25, 14:43
Koolitaja Raimo Ülavere: juhtide tohutu hoog teeb mind murelikuks
Arvamused
  • 10.10.25, 14:34
Meelis Mandel: mul on ettepanek üliõpilastele – esmapilgul paha, ent hiljem tuleb kasuks
5 miljonit eurot saaks suunata kasulikumalt mujale
Arvamused
  • 10.10.25, 14:13
Kerli Ats: miks tuleks valida põllumehed volikogudesse
Uudised
  • 10.10.25, 14:09
Suur vaal käib kosjas: Bolt otsib uut peakontorit
