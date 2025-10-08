Tagasi 08.10.25, 12:09 Rait Kondor tutvustab Leedu atraktiivsemaid aktsiaid. “Taganttuult on neil jagunud” Välisinvestoreid hoiab Balti ettevõtetest eemale siinse turu väiksus ja staatilisus, kuid Leedul läheb hästi, rääkis investeerimisstrateeg Rait Kondor.

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.

Foto: Andres Haabu

"Siin on väikesed ettevõtted ja väike börsikäive ehk siin ei toimu välisinvestorite jaoks midagi huvitavat," nentis Kondor. Investeerimisstrateeg tõi teise põhjusena välja ka jätkuva geopoliitilise riski, mis ei lase Balti börsil kasvada.