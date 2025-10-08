Rait Kondor tutvustab Leedu atraktiivsemaid aktsiaid. “Taganttuult on neil jagunud”

INVL Family Office Eesti investeerimisstrateeg Rait Kondor.
Foto: Andres Haabu
"Siin on väikesed ettevõtted ja väike börsikäive ehk siin ei toimu välisinvestorite jaoks midagi huvitavat," nentis Kondor. Investeerimisstrateeg tõi teise põhjusena välja ka jätkuva geopoliitilise riski, mis ei lase Balti börsil kasvada.
Balti börsidest tõusis enim Tallinna börs, mida vedasid LHV Groupi ja Tallinna Sadama aktsiaid. Samal ajal muutus meeleolu Wall Streetil süngeks, kui USA valitsuse töö seiskus esimest korda viimase seitsme aasta jooksul.
Eesti käekäiku väga otseselt puudutava Soome majanduslangus ei ole katastroofiline ning kui üle lahe suudetakse olulistes küsimustes kurssi hoida, siis võib järgmisel kümnendil rääkida taas eduloost, kirjutab SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori praktikant Marcos Mõrd.
Igapäevaselt võib teedel kohata üha rohkem elektriautosid ning praegu on Eestis registreeritud juba üle 10 000 elektrisõiduki. Mõned valdkonna eksperdid prognoosivad isegi, et aastaks 2030 võib elektriautode arv ulatuda 70 000-ni. Tuleb arvestada ka sellega, et alates 2035. aastast ei müüda Euroopas enam sisepõlemismootoriga autosid. Elektrienergia tarbimise hüpe on vältimatu ning spetsialistid kutsuvad juba praegu kinnisvaraarendajaid ja äripindade haldajaid selleks valmistuma.