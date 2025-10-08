Tagasi 08.10.25, 14:23 Võit personalitöös: HR-tarkvara vabastab poole tööajast Kui kokku liita kogu käsitsi tehtav töö, mis personalitarkvara kasutamisel tegemata jääb, aitab see kokku hoida 40–60% tööaega, toovad välja personali- ja raamatatupidamise valdkonna juhid saates “Kasvukursil”.

Sirli Vaher, Gaily Kuusik ja Helina Pajussaar räägivad Äripäeva raadios automatiseerimisest personalitöös.

Foto: Mai Kroonmäe

Fujitsu, mis pakub personalihaldustarkvara Persona, on palunud oma klientidel aega võtta, on seda ka ise teinud ja sellise tulemuseni jõudnud. Persona tootejuht Sirli Vaher ütleb, et kuigi tarkvaraga hoitakse kokku personalitöötaja ja palgaarvestaja tööaega, on tegelikult argumendiks tihti, kui palju saab kokku hoida juhtide tööaega. “See on kõige kallim tööaeg ja nemad on kõige rohkem frustreeritud, kui nad peavad oma protsesse haldama eri kohtades.”

Pidevalt kasvav Metrosert alles hakkab endale HR-tarkvara valima ja juurutama. Riigifirma inimeste ja töökultuuri valdkonna juht Helina Pajussaar jagas saates, et 127 inimese puudumiste manuaalne menetlemine võib tähendada kokku umbes neli tööpäeva tööd kuus. Tarkvara abil, mil andmed sisestatakse vaid ühe korra ja need liiguvad automaatselt, vabaneb aga aeg, mil tegeleda ettevõtte kasvu ja ärieesmärkide täitmisega.

Grant Thorntoni partner ja raamatupidamise valdkonna juht Gaily Kuusik rõhutab lisaks ajavõidule ka töötaja kogemuse parandamist. “Kui töötaja panustab meisse, siis meie panustame töötajasse ka. Töötajale peab jääma lisandväärtus ettevõttest – on see läbitud koolituste logi, on see puhkusestaaži arvestus, mida ta kogu aeg näeb, igasugused hüvitised, mida ta on saanud kasutada – töötaja tahab omada pilti sellest, mis võimalused tal selles ettevõttes on ja mis on tema oskused, mis on tema pädevused.”

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates arutamegi, kuidas tehnoloogia muudab personalitööd, millise osa tööst HR-tarkvara ära teeb, milliseid riske maandab ja mille kõigega tuleks arvestada, kui seda valida ja kasutama hakata.