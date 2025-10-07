Tagasi 07.10.25, 06:00 Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.

Saue vallas elab 26 000 inimest. Seda on rohkem kui terves Lääne või Põlva maakonnas kokku. Tuhat elanikku veel ja Sauel elab sama palju inimesi kui praegu veel kogu Valgamaal või Jõgevamaal kokku. See tähendab vaid üht: Saue vald paisub kui pärmi peal. See omakorda tähendab, et koolid ja lasteaiad on Saue valla A ja O. Saad uue koolimaja vast valmis ja mõistad, et see on juba väike - see tunne pole Sauel võõras. Nii juhtus Möldre koolis. Haridusse läheb ligi 60% Saue valla rahast.

“Kui aastas tuleb juurde tuhat elanikku, siis üheks hetkeks võtab see ikkagi korralikult kõri kinni ja peab pingutama selle nimel, et kooli- ja lasteaiakohad oleks olemas. Ja sel ajal ei saa ehitada basseine ja kultuurimajasid, sest selles olukorras on need sekundaarsed. Esmane teenus, mida me pakume, on haridus,” teatab Laisk.