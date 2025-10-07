Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda

Tallinna külje all 16 aastat Saue valda valitsenud Andres Laisk naudib oma senistest ametitest vallavanema oma kõige rohkem, sest see sobib tema iseloomuga: nii hea on igal õhtul tehtud tööde nimekirjast midagi maha tõmmata ja igal aastal loetleda, milline koolimaja või staadion valmis sai. Mis sest, et laua all keegi kogu aeg millimeeterhaaval tooli jalga saeb.
Saue vallas elab 26 000 inimest. Seda on rohkem kui terves Lääne või Põlva maakonnas kokku. Tuhat elanikku veel ja Sauel elab sama palju inimesi kui praegu veel kogu Valgamaal või Jõgevamaal kokku. See tähendab vaid üht: Saue vald paisub kui pärmi peal. See omakorda tähendab, et koolid ja lasteaiad on Saue valla A ja O. Saad uue koolimaja vast valmis ja mõistad, et see on juba väike - see tunne pole Sauel võõras. Nii juhtus Möldre koolis. Haridusse läheb ligi 60% Saue valla rahast.
“Kui aastas tuleb juurde tuhat elanikku, siis üheks hetkeks võtab see ikkagi korralikult kõri kinni ja peab pingutama selle nimel, et kooli- ja lasteaiakohad oleks olemas. Ja sel ajal ei saa ehitada basseine ja kultuurimajasid, sest selles olukorras on need sekundaarsed. Esmane teenus, mida me pakume, on haridus,” teatab Laisk.
Teflonmehed
Äripäeva lugude sari portreteerib Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeasid ja vallavanemaid, kes kõik on mehed ja kes kõik pürivad taas võimule ka järgmisel nädalal toimuvatel valimistel. Esimene artikkel rääkis veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklesest.
Enne, kui hakata kohalike valimiste eel lubama uusi jalgrattateid või tänavavalgustust, tuleks suuremaid linnu ümbritsevates omavalitsustes teha selge plaan, kuidas saada järgmise nelja aastaga oma valda vähemalt kolm uut targa tööstuse tehast, kirjutab Eesti masinatööstuse liidu tegevjuht Andri Haran vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Veerand sajandit Haapsalu valitsenud Urmas Suklese suurim soov eesseisvate valimiste eel on, et tema valimisliit ei peaks tegema koalitsiooni ja saaks valitseda üksi.
Saue valla järelevalvemenetlus avastas, et valla sotsiaalosakonna spetsialist on pihta pannud hunniku raha. Äripäevale on öeldud, et raha oli mõeldud vallas elavate Ukraina sõjapõgenike toetuseks.
