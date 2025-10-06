Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2250,9%48 378,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,14
  • OMX Baltic0,13%292,42
  • OMX Riga0,3%910,88
  • OMX Tallinn0,03%1 951,25
  • OMX Vilnius0,35%1 248,12
  • S&P 5000,36%6 740,28
  • DOW 30−0,14%46 694,97
  • Nasdaq 0,71%22 941,67
  • FTSE 100−0,13%9 479,14
  • Nikkei 2250,9%48 378,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,14
  • 07.10.25, 06:00

Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi

Naaberriikidest rangem suhtumine geellakkide keelustamisse lükkas Eesti küünetehnikud keerulisse olukorda. Maaletoojad müüsid kaupa, mis järgmisest päevast oli keelustatud.
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
  • Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
  • Foto: Liis Treimann
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 06.06.25, 11:30
Äripäev laboris: Hiina odavehetega võib endale külge riputada ka ohtlikke aineid
Äripäev lasi Tartu Ülikooli abiga testida kümmekonda veebipoest Temu tellitud ehet, sest mitmed uuringud näitavad, et sellistes odavates ehetes leidub sageli liigses koguses tervisele ohtlikke metalle.
Saated
  • 04.03.25, 10:58
Ametnikud ajavad hulluks. “Ettevõtjad küsivad, miks nad üldse äri teevad”
Eestis üha kasvav bürokraatia pärsib ettevõtlust ning on pannud osa ettevõtjaid küsima, miks nad üldse sellega tegelevad, ütles E-Kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät.
Suur lugu
  • 30.04.25, 06:00
“Õudne äri.” Netipoodnikud valetavad tabletid imerohtudeks ja müüvad keelatud kanepiõli
Eesti veebipoodides müüvad väikeettevõtjad seadusele vilistades imeravimeid raskete haiguste vastu. Tegelikult on müüdavad tabletid lihtsalt toidulisandid.
Suur lugu
  • 18.08.23, 06:00
Küünetehniku juures Lasnamäe korteris: “Maksude maksmine on mõttetult kallis.”
Seiklused iluteeninduse mustas äris
Ripsmetehniku kitsas elutoas on massaažilaud, selle kõrval mängib valjuhäälselt televiisor. Naerupahvakute järgi tundub, et tegemist on mõne Ameerika komöödiasarjaga, aga kindel ei saa olla, sest protseduuri ajal ei tohi silmi avada.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.09.25, 18:39
Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.

Hetkel kuum

Haapsalu linnapea Urmas Sukles möönab, et võib-olla on demokraatia toimimise mõttes võimu vahetumine tõesti hea, aga juhtimise mõttes kindlasti mitte.
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul toetavad kaasatud võlakirjad panga strateegia elluviimist kõigil viiel turul.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 08:24
Inbanki võlakirjad märgiti neljakordselt üle
“Majandusolukord on jätkuvalt pingeline ning IT-turul valitseb äraootav meeleolu,” märkis Uptime’i suuromanik ja tegevjuht Eero Tohver.
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
AMD aktsia hind kasvas esmaspäevasel eelturul üle 30%, ületades 220 dollarit.
Börsiuudised
  • 06.10.25, 17:00
OpenAI leping pani AMD aktsia püstloodis tõusma
Balti piirkonnast saadetavad kaubad saavad sujuvalt liikuda Hollandi, Ühendkuningriigi või Lõuna-Euroopa turgudele ilma tüütute ummikuteta.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.09.25, 18:39
Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust
Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Ligi 10 aastat küünetehnikuna töötanud Marge Saarma sõnul toimuvad nii kiired ja suured muutused esmakordselt.
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Üheks ettevõtteks, mida insaiderid kokku ostavad on Rootsi kiirmoe jaemüüja H&M.
Ülevaade: USA suurfirmade insaiderid ostsid enim spordifirmat, Euroopa omad kasiinotarkvara tootjat
Saue vallavanem Andres Laisk leiab, et ta ei olegi mitte niivõrd poliitik, vaid rohkem valla tegevjuht. “Nii-öelda tasustatud tippjuht. Lihtsalt kohaliku omavalitsuse eripära on see, et sul on asju lihtsam teha, kui sul on poliitiline mandaat.”
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
“Ilma realistliku majanduskasvu plaanita poliitik, kes räägib õhinal suurtest kuluprojektidest, jätab veidi nagu täiskasvanute seltskonda tulnud lapse mulje,” kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu tegevjuht Andri Haran.
Andri Haran: kuldsete ringide valdadel on aeg loobuda magala mentaliteedist
Riigisektoris kokkutõmbamine – jah, see on võimalik!
Riigisektoris kokkutõmbamine – jah, see on võimalik!
Kairi Uustulnd töötas peaministri büroo juhina nii Andrus Ansipi kui ka Taavi Rõivase valitsuse ajal.
Tippnõunik müüs osaluse Meta Advisorys
Kasiinoäri käive on 467 miljonit eurot, 80% sellest tuleb kaughasartmängudest
Maksueelis terendab Eesti suurima rahapesuriskiga sektorile
“Majandusolukord on jätkuvalt pingeline ning IT-turul valitseb äraootav meeleolu,” märkis Uptime’i suuromanik ja tegevjuht Eero Tohver.
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
Balti piirkonnast saadetavad kaubad saavad sujuvalt liikuda Hollandi, Ühendkuningriigi või Lõuna-Euroopa turgudele ilma tüütute ummikuteta.
  • ST
Meretransport kui strateegiline valik: MSC lähimereteenused aitavad kulusid optimeerida ja toetavad jätkusuutlikkust
Nasdaqi liitindeks juhtis tõusu, kerkides 0,71% rekordilise 22 941,67 punktini.
AMD ralli vedas Nasdaqi ja S&P 500 indeksid rekorditeni
Evercore ISI strateeg Julian Emanueli baasprognoosi kohaselt tõuseb S&P 500 indeks 7750 punktini enne 2026. aastat.
Wall Street kergitas enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi hinnasihte
Bitcoini kaevandaja Riot Platformsi aktsia kallines ligi 12%.
Bitcoini uus rekord paiskas krüptoaktsiad kõrgustesse
Jaapani liberaaldemokraatliku partei (LDP) teade vastvalitud uuest juhist ja esimesest naispeaministrist viis sealse aktsiaturu uue rekordtasemeni.
Jaapani aktsiaturud tervitasid uut peaministrit rekordiga
Inbanki tegevjuhi Priit Põldoja sõnul toetavad kaasatud võlakirjad panga strateegia elluviimist kõigil viiel turul.
Inbanki võlakirjad märgiti neljakordselt üle
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel
Porsche Taycan Turbo on üks luksuslikest autodest, mis võib-olla peagi otsib endale uut omanikku.
Valus pööre. Coop Pank nõudis JMV-lt kümned autod tagasi
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
Aasta alguses peetud istungil ütles Martin Kirsberg, et ei ole milleski süüdi. Tema kolleeg ja skeemis kaasa mänginud reklaamifirma samas rääkisid sisuliselt välja, mida tegid.
Firma tagant varastanud tippjuht peab tagasi maksma üle poole miljoni euro
Lisatud prokuröri kommentaar
Kliendid on pidanud pöörduma veebipoega Areaal tekkinud murede pärast tarbijakaitsesse. Seejärel on nende mured ka lahenduse leidnud, ehkki tarbijakaitseameti sõnul on pöördumiste arv märk, et kliendid ei saa vaidlusi lahendatud e-poe endaga.
Kõrbenud e-poe teine tulemine: kliendid otsivad taas abi tarbijakaitsest
Elukaaslased jäidki kalleid kodumasinaid ootama
Ferati esindus asub Harjumaal Peetris. Valikus uhked BMWd, Mercedesed, Porsched, Ferrarid, ning maksta saab krüptos, on firma end reklaaminud.
Luksusautode müüja käive tegi müstilise hüppe. „Ebareaalne“
Pakendivabast poest saab osta toiduaineid ja puhastusvahendeid oma anumatesse. Kuigi kilohind on tihti nii soodsam, käivad inimesed harjumuspäraselt ostlemas suurtes jaekettides.
Nullkulu unistus puruneb: väikepood ei saa suurtele jaekettidele vastu
Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik ütles, et järgmise 2-3 aastaga on plaanis investeerida üle 50 miljoni euro, et luua hotelli kontseptsioon kuni tuhande peegelmajaga.
Peegelmajade tootja kaasab 10 miljonit ja väljub Funderbeamist

Podcastid

Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
Hommikuprogramm
Kinnisvara omamine muutub üha enam rikaste privileegiks
00:00
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
Hommikuprogramm
Eestis napib nii elektriinsenere kui ka oskustöölisi
00:00
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Läbilöök
Koolipoisina tehtud uljad kõned ärieliidile palistasid Mihkel Torimi tee LHV juhiks
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider Vene sanktsioonidest: tolliamet hoiab sajakonnal ettevõttel silma peal
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Äripäev eetris
Äripäev eetris: investorid saavad lõpuks Funderbeamist korraliku kasumi
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
Hommikuprogramm
Mööblitööstur: kui tahad minna Ukrainasse äri tegema, mine kohe
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.-29.10.2025 PostgreSQL andmebaasid arendajale
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaasid arendajale
26 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 06.10.25, 08:00
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
2
Suur lugu
  • 06.10.25, 06:00
25 aastat linnapea ja kohalik ärimees: tahaks üksi valitseda
Teflonmehed: valimislugude sari
3
Majandustulemused
  • 06.10.25, 11:08
Eesti üks suuremaid IT-firmasid maksab mitu miljonit dividendiks: oli raske, aga edukas aasta
4
Uudised
  • 05.10.25, 15:20
Nädala lood: Coop Pank nõuab JMV-lt kümneid autosid tagasi, raha varastanud tippjuht peab tagastama üle poole miljoni euro
5
Uudised
  • 06.10.25, 16:12
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
6
Uudised
  • 04.10.25, 10:18
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot

Viimased uudised

Uudised
  • 07.10.25, 06:00
Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi
Eesti täidab euronõuded naabritest rangemalt
Juhtkiri
  • 07.10.25, 06:00
Riigisektoris kokkutõmbamine – jah, see on võimalik!
Suur lugu
  • 07.10.25, 06:00
Saue kuningas Andres Laisk: keegi võiks vahel aitäh ka öelda
Teflonmehed: valimislugude sari
Arvamused
  • 07.10.25, 06:00
Andri Haran: kuldsete ringide valdadel on aeg loobuda magala mentaliteedist
Börsiuudised
  • 07.10.25, 01:00
AMD ralli vedas Nasdaqi ja S&P 500 indeksid rekorditeni
Börsiuudised
  • 06.10.25, 21:33
Wall Street kergitas enne tulemuste hooaega S&P 500 indeksi hinnasihte
Börsiuudised
  • 06.10.25, 19:20
Bitcoini uus rekord paiskas krüptoaktsiad kõrgustesse
  • PRO
Videod
  • 06.10.25, 19:00
VIDEO: 5 nippi, kuidas panna meeskond ideid genereerima ja ellu viima
“Väga hästi toimivad meeskonnad nügivad üksteist päris palju.”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025