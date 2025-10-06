Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi

Seiklused iluteeninduse mustas äris

Ripsmetehniku kitsas elutoas on massaažilaud, selle kõrval mängib valjuhäälselt televiisor. Naerupahvakute järgi tundub, et tegemist on mõne Ameerika komöödiasarjaga, aga kindel ei saa olla, sest protseduuri ajal ei tohi silmi avada.