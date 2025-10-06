Keelatud ilu: geellakkide keeld lõi küünetehnikute äri sassi

Äripäev lasi Tartu Ülikooli abiga testida kümmekonda veebipoest Temu tellitud ehet, sest mitmed uuringud näitavad, et sellistes odavates ehetes leidub sageli liigses koguses tervisele ohtlikke metalle.
Ripsmetehniku kitsas elutoas on massaažilaud, selle kõrval mängib valjuhäälselt televiisor. Naerupahvakute järgi tundub, et tegemist on mõne Ameerika komöödiasarjaga, aga kindel ei saa olla, sest protseduuri ajal ei tohi silmi avada.
Kui seni on harjumuspäraselt kaubavedudeks kasutatud maanteeveokeid ning maismaad, vaatab üha rohkem ettevõtteid mere suunas. Üheks suurimaks mõjutajaks selles vallas on Mediterranean Shipping Company (MSC), maailma suurim konteinerveoettevõte, kelle mereteenused maanteetranspordile usaldusväärset ning jätkusuutlikku alternatiivi pakuvad.