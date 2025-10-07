Investor Toomas ostis otsesaates aktsiaid

Investor Toomas tegi otsestuudios aktsiaostu, millest kirjutas juba reedel. Fotol investor Toomase meeskonda kuuluv Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang, kes tegi Toomase nimel tehingu ka viimati investor Toomase konverentsil.
Foto: Raul Mee
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Pensionireformi toel läks 2021. aasta kirja börsiajaloo ühe parima aastana ning Tallinna börsi ligi 50% tõus tõstis meid maailma börsiindeksite tippu. Uuest aastast käivitub sarnane reform Leedus ja minu pilk on juba ahnelt sealse turu poole pööratud, et leedukate miljarditest oma osa saada.
Kui finantsinspektsioon kutsus portsu mõjuisikuid ja minu kui “vana kooli” investori ühte ruumi, käis mul esimesena peast läbi, et kas tõesti olen kuskil libastunud. Sain kinnituse, et olen endale reeglid õigesti kehtestanud.
Kuigi veel paar aastat tagasi paistis, et Tallinna börsile tuleb nii mitmegi Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja äri, on praeguseks hoog raugenud. Oodatakse kas paremaid tingimusi või on plaanid sootuks maha maetud.
Kui ettevõtteid hinnatakse sageli käibe või kasumi järgi, siis CVKeskus.ee iga-aastane „Eesti ihaldusväärseim tööandja“ uuring annab hääle hoopis töötajatele. Mis muudab ühe ettevõtte nende silmis tõeliselt ihaldusväärseks? Kas see on töökoht, kus makstakse head palka? Või hoopis paik, kus väärtustatakse sõbralikku õhkkonda ja paindlikku töökorraldust?