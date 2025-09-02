Linnamäe Semetron jäi lõplikult välihaiglate hankest ilma

Semetroni välihaigla Järvevana tänava krundil, mida Margus Linnamäe ettevõte riigile pakkus.
Foto: Liis Treimann
Juba 2023. aasta suvel kuulutas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) koos Leeduga välja mahuka ühishanke mobiilsete välihaiglate ja sidumispunktide tellimiseks. Raamleping sõlmitakse seitsmeks aastaks ning hanke maht on kuni 150 miljonit eurot.
Kaks varem pikalt koostööd teinud nimekat kaitsetööstuse liitu kuuluvat ettevõtet on nii suures tülis, et kohtud ja advokaadid saavad tööd nii 150 miljoni eurose hanke kui leppetrahvi nõude vaidluses ning õhus on ka intellektuaalomandi kuritarvitamise kahtlus.
Ringkonnakohus tühistas nii riigihangete vaidlustuskomisjoni kui ka halduskohtu otsuse ning uue lahendiga sai Margus Linnamäe suurosalusega Semetron AS kätte Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK) välihaiglate konteinerite hoolduse hanke.
Tallinna halduskohus jättis rahuldamata Margus Linnamäe suurosalusega AS Semetroni kaebuse, millega ettevõte vaidlustas kaitseinvesteeringute keskuse otsuse tunnistada mobiilsete välihaiglate hankes võitjaks konkurentide ühispakkumus.
