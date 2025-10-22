Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi

Sisulooja Maria Rannaväli tegi valimiste eel videosarja, kus usutles erakondade Tallinna linnapeakandidaate.
Foto: Helen Truuverk
“Kuigi ma kirjutasin neile, et räägime asjast ja programmist, siis pärast intervjuud öeldi mulle: ma tõesti arvasin, et sa küsid midagi lihtsat ‒ näiteks, kas ma söön parema meelega banaane või apelsine,” meenutas ta.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
“Viis aastat tagasi ei olnud noori sisuliselt üldse poliitikasse kandideerimas, aga praegu on toimumas mingi nihe. Neid kandideeris ja nad said ka valituks,” arutles politoloog Ott Lumi valimispäeva järel.
Tartus tegid kohalikel valimistel suurepärase tulemuse esimest korda Isamaa ridades kandideerinud skandaalsed noorpoliitikud Kris Kärner ja Sandra Laur, kellele erakonnakaaslasel Parvel Pruunsillal jagub kiidusõnu, ent kelle kätesse Neinar Seli riigi tulevikku ei usalda.
Sisulooja ja hiljuti suureks poliitikahuviliseks saanud Maria Rannaväli, kes jagab teadmisi ka oma jälgijatega, tõdes, et hakkas poliitika vastu tundma huvi siis, kui pidi minema esimest korda kohalike omavalitsuste valimistel hääletama.
Riias asuva ärikeskuse Preses Nama Kvartāls arendaja AS PN Project kuulutas välja oma võlakirjaprogrammi viienda emissiooni, pakkudes investoritele tagatud võlakirjadega 10% aastaintressi poolaastaste kupongimaksetega. Ärikeskuse ehitus on nüüdseks ületanud poole teekonnast ning ka vajalikust finantseeringust on pool kaasatud. Emissioonist laekuvat raha kasutatakse eelkõige olemasolevate võlakirjade refinantseerimiseks ning ehitustööde rahastamiseks.