Tagasi 22.10.25, 13:53 Maria Rannaväli: poliitikuid üllatas, et küsin ka kriitilisi küsimusi Sisulooja Maria Rannaväli rääkis Äripäeva raadiohommikus, et oma YouTube’i kanali valimiste erisaateid tehes kohtas ta poliitikuid, kes ei olnud valmis, et ta küsib ka tõsiseid küsimusi.

Sisulooja Maria Rannaväli tegi valimiste eel videosarja, kus usutles erakondade Tallinna linnapeakandidaate.

Foto: Helen Truuverk

“Kuigi ma kirjutasin neile, et räägime asjast ja programmist, siis pärast intervjuud öeldi mulle: ma tõesti arvasin, et sa küsid midagi lihtsat ‒ näiteks, kas ma söön parema meelega banaane või apelsine,” meenutas ta.