Tagasi ST 29.10.25, 11:00 Innovatsioonid taksonduses – kuidas sõidab tulevikutakso? Äripäeva raadio sisuturundussaade süveneb taksondusmaailma kiiretesse arengutesse. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kolme ala eksperdiga: Forus Takso tegevjuhi Tiit Isopi, Enefiti laadimistaristu ja partnersuhete juhi Robert Kutsari ning pikaajalise autoajakirjaniku Raivo Murdega.

Arutluse all on elektri- ja hübriidtaksode kasvav populaarsus, mis pakuvad vaikset ja mugavat sõidukogemust ning efektiivsemat opereerimist. Tiit Isop räägib Forus Takso kogemusest uute tehnoloogiate integreerimisel ja taksojuhtide toetamisel. Robert Kutsar selgitab, kuidas Enefiti laadimistaristu toetab elektritranspordi arengut Eestis, tagades taksodele töökindluse ja mugavuse. Raivo Murde annab laiema ülevaate globaalsetest trendidest, vesiniktaksode ja isesõitvate autode võimalustest ning nendega kaasnevatest väljakutsetest.

Miks eelistavad kliendid kaasaegseid lahendusi ning kuidas tehnoloogia kujundab taksonduse tulevikku? Külalised kummutavad müüte ja pakuvad visiooni tuleviku taksondusest, mis on täis uusi lahendusi ja mugavamaid teenuseid.

Kuula saadet ja saa teada, millised on taksondusmaailma kõige põnevamad innovatsioonid!

