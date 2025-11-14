14.11.25, 12:21 Üks parimaid eetilisi häkkereid on 14aastane. Tööandjad hoiavad noorel talendil silma peal Eesti suurimal kübervõistlusel Telia Cyber Battle of Estonia ja Kübernaaskel oli kõige suurem üllatus peakorraldaja Mario Mäeotsa jaoks 14aastane eetiline häkker, kes jõudis võistluse finaali.

Valge mütsi häkkerite võistlus toimus 14‒25aastaste vahel. Mäeots tõdes Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et kuna vanusevahemik on päris suur, siis 14aastase edu oli päris üllatav.

Selliselt tulevikutalendilt võtavad tööandjad aga kiirelt sabast kinni. “Küberettevõtted, IT ettevõtted, kes otsivad endale meeskonda tulevasi kübertalente, kes aitaksid nende ettevõtet ja tooteid kaitsta, siis see on võistlus, kus talente tuuakse neile põhimõtteliselt kohe kätte,” tõdes võistluse peakorraldaja.

Lisaks selgitas intervjuus Mäeots, miks sellist võistlust vaja on, mille peale võistlusel täpsemalt käib ning milleks ettevõtetel eetilisi ehk valge mütsi häkkereid vaja on.

Vestles Polina Volkova.