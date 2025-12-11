Tagasi Lightyeari juht: Alphabet võtab jõuliselt tehisintellektiliidrilt turgu Tehisintellekti turul on 70% turuosaga selge liider endiselt Open AI, kuid Google’i emafirma Alphabet on viimaste kvartalitega selgelt ja jõuliselt turuliidrile järele võtnud, rääkis Lightyeari asutaja ja juht Martin Sokk.

“Alphabet on väga selgelt üllatunud sel aastal. Väga suur ettevõte on väga suurt kasvu teinud ja tundub, et nad on saanud kogu oma AI ja sellega seonduvad lahendused päris hästi tööle. Seda on päris põnev vaadata, mis edasi tuleb,” rääkis Sokk Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus tegi Sokk kokkuvõtte tänavuse aasta olulisematest trendidest aktsiaturgudel ning tõi välja, millele on investorid rohkem panustama hakanud. Seejuures tuli juttu raha voolamisest Euroopa börsidele, tehisintellekti võidujooksust, kvantarvutitest ja sõjatööstuse investeeringute väljavaadetest.

Küsis Jaan Martin Raik.