Bisly sõlmis 29 dollarit miljonit väärt lepingu. “Mis tõi meile edu Euroopas, on valmis USA turuks”

Eesti automaatikaettevõte Bisly sõlmis 28,7 miljonit dollarit väärt lepingu New Yorgi hoonetehnoloogia edasimüüja ning integraatoriga Bisly lahenduste pakkumiseks Ühendriikides. See on suurim partnerlustehing, mille Bisly
on väljaspool Euroopat sõlminud, kirjutab Äritehnoloogia.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Bisly plaanib 28,7 miljoni dollari suuruse lepinguga USA turul läbi lüüa ja millisele hoonesegmendile nad panustavad;
- mida ütles tegevjuht Ants Vill selle kohta, miks Euroopas edu toonud digitaalne kaksik võiks anda Bislyle eelise ka Ameerikas.