WSJ: Trump lükkas Iraani vaherahuettepaneku tagasi
USA president Donald Trump on The Wall Street Journali andmetel lükanud tagasi Iraani ettepaneku seitsmepäevaseks vaherahuks ning öelnud oma lähedastele, et eeldab pärast novembris toimuvaid vahevalimisi Iraani pommitamise jätkumist.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.