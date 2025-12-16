Paldiskisse kerkib roheammoniaagi piloottehas

Samas tunnistab ettevõtte juht, et Eesti üheks suurimaks kitsaskohaks on elektri hind. Elektrikulu moodustab ligi 70% roheammoniaagi omahinnast, mistõttu rajatakse Paldiskisse paralleelselt ka gaasielektrijaam. Elektrijaama eesmärk on tagada tootmisele stabiilsem ja konkurentsivõimelisem energiasisend ning vähendada sõltuvust turuhindadest.

Pilootprojekti õnnestumisel näeb ettevõte järgmise sammuna märksa suuremaid tehaseid, sealhulgas Ida‑Virumaal ja pikemas perspektiivis ka väljaspool Eestit. “Väikesed mahud ei vii veel kasumisse – skaleerimine on vältimatu,“ ütles Laidvee.

Pikemalt saab kuulda saatest "Cleantech". Saadet juhib Mart Valner.

Saadet toetab Sunly AS ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.