Tagasi Lõppenud aasta äridiilid: 90ndate tegijad hakkavad asju kokku pakkima Lõppenud aasta tehinguturu tegemisi jäävad peamiselt kirjeldama generatsioonide vahetus ja vinduma jäänud otsuste lõpule viimine.

Ettevõtja Veiko Visnapuu rääkis Äripäeva raadios, et aeg on sealmaal, kus vabariigi algusaastatel alustanud ettevõtjaid tõmbuvad järjest rohkem tagasi.

"Ma arvan, et paljud tehingud on seotud generatsioonide vahetusega. Need üheksakümnendatel alustanud ettevõtjad on jõudnud punkti, kus nad ei jõua enam rabeleda," ütles Visnapuu.

Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu sõnul andis lõppev aasta väga paljudele küsimustele vastuse. "Triniti tehingutiimi ajaloos mina ei mäletagi sellist aastat, kus nii kaua vinduvaid sisemisi tehinguid sai tehtud," tõdes Maripuu.