Trump: rahvusvaheline õigus mind ei piira

Uus aasta algas illusioonideta, sest maailmapoliitikasse on naasnud loodusseisund, kus valitseb kõigi sõda kõigi vastu. Väikeriikide puhul selgub, kas aastakümnete jooksul on valitud omale õiged sõbrad.
Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu.
Tartu vanalinnas tegutsev hotell Soho on läbinud põhjaliku uuenduskuuri, millega astuti samm kõrgemasse kvaliteedi- ja hinnaklassi. Ketihotellidega konkureerides panustab Soho personaalsele teenindusele, paindlikkusele ja nutikale hinnastamisele.