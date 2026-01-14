Garaažist alguse saanud Maxilla pereäri kasvatas müügitulu rekordilise 16 miljonini
Hambaravi TOPi neljandaks tulnud Maxilla AS lõpetas 2024. aasta rekordilise 16,3 miljoni eurose müügituluga, mis on viiendiku jagu rohkem kui aasta varem. Kasum kasvas ligi 13% ja ulatus 1,2 miljoni euroni.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.