Tagasi 21.10.25, 13:00 Foruse turundusjuht: bränditurundus avab B2Bs ostuukse Tugev bränd aitab müügitiimil pääseda jutule ja luua usaldust, mis on B2Bs ehk ettevõtetevahelises turunduses ostuotsuse eeldus, leiab Foruse turundus- ja kommunikatsioonijuht Berit Väljaots Äripäeva raadios.

Berit Väljaots ja Jana Tõkman.

Foto: Keiti Käosaar

B2B-turunduses hinnatakse kampaaniate edu sageli vaid müügivihjete ja päringute põhjal, ent ilma usalduseta need uksed ei avane. “Bränd ei ole kuluartikkel, vaid nõudluse loomise tööriist,” rõhutab Berit Väljaots saates “Müüdid B2B turunduses”.

Saade lükkab ümber levinud arusaama, nagu poleks B2Bs brändist kasu. Väljaots selgitab, kuidas teadlik brändistrateegia kasvatab usaldusväärsust, aitab ettevõttel püsida potentsiaalsete partnerite radaril ning teeb müügitiimi töö lihtsamaks.

Edasi minnakse praktikasse: kuidas Forus ehitab oma eksperdikuvandit, milliste sammudega püsida nähtav ning kuidas hoida tasakaalu pika mõju ja taktikaliste kampaaniate vahel. Juttu on ka rebrändingust ning mõõdikutest olukorras, kus klassikalist brändiuuringut teha on keeruline. Muu hulgas rõhutatakse, et B2Bs tähendab edu sageli kannatlikkust – sest vaid väike osa sihtrühmast on igal ajahetkel valmis ostma ning tegevuste mõju ei ilmne kohe järgmisel päeval.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet juhib Jana Tõkman.