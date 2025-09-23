Tagasi 23.09.25, 12:30 Kas sisuturundust loetakse? Müüt pannakse proovile Äriklienditurunduses on visalt püsimas väide, et sisuturundust ei loe keegi. Uus saatesari “Müüdid B2B turunduses” võtab selle müüdi ette ning arutleb, kas sisu loomine on aja- ja raharaisk või tõhus viis usalduse kasvatamiseks.

Iizi kindlustusmaakleri korporatiiv- ja ärikliendi turundusjuht Kadri Kalme, Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht Jana Tõkman ning PwC Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristin Pedak.

Foto: Äripäev

Praktikute hinnangul ei piisa äriklienditurunduses pelgalt brändi tutvustamisest – sisuturundus peab lahendama kliendi päris probleeme ja pakkuma talle väärtust. Kui sisu on ajakirjanduslikus vormis ja päriselt huvitav, ei ole enam vahet, kas see on makstud või orgaaniline.

Vastupidiselt levinud arvamusele ei taandu sisuturundus reklaamijutuks, vaid võib olla kanal, mis toob meediapäringuid, loob uusi kontakte ja kasvatab eksperdi usaldusväärsust. Just järjepidevalt loodud sisukad lood võivad ettevõttele tuua nii uusi päringuid kui ka koostöövõimalusi.

Saates jagatakse kogemusi, kuidas planeerida sisuturundust pikemas vaates, kuid samas reageerida kiiresti aktuaalsetele teemadele. Räägitakse, miks kvaliteet kaalub alati üles kvantiteedi, kuidas kord juba hästi toiminud sisu tasub uuesti ringlusse lasta ning milliseid võtteid kasutada ekspertide kaasamisel ja tulemuste mõõtmisel.

Artikkel jätkub pärast reklaami