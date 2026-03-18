Arvamuskonkursile esitatud ideed: juhitud filantroopia, läbipaistev tehisaru...

Vaid riigieelarvega seotud kultuuri rahastusmudel on tupiktee, kirjutas juhtimiskonsultant ja väärtusahelate uurija Birgit Linnamäe arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud töös. Konkursille on aga laekunud veel hulk eriilmelisi teemasid.
Foto: Erakogu
Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe ja arvamustoimetaja Hebo Rahman-Eccles tegid konkursist vahekokkuvõtte ning peatusid neljal vahepeal avaldatud artiklil, mis neile millegi poolest silma jäid. Jutuks tulid Birgit Linnamäe, Ülle Ernitsa, Veljo Konnimoisi ja Aet Laigu artiklid.
Edukas Eesti on Äripäeva, Helmese, Elengeri, Advokaadibüroo Sorainen, Swedbanki, Verstoni ja Telia Eesti konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Peaauhinnaks on 10 000 eurot.