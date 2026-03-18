Tagasi Arvamuskonkursile esitatud ideed: juhitud filantroopia, läbipaistev tehisaru... Arvamuskonkursile Edukas Eesti, kuhu saab kuni kuu lõpuni lugusid esitada, on praeguseks laekunud 40 tööd. Teemadering ulatub tehisarust kultuurini ning tööstusest hariduseni.

Edukas Eesti on Äripäeva, Helmese, Elengeri, Advokaadibüroo Sorainen, Swedbanki, Verstoni ja Telia Eesti konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Peaauhinnaks on 10 000 eurot.

Rohkem infot konkursi kohta ja seni avaldatud lood leiab Eduka Eesti alamlehelt