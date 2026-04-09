Tagasi RKAS katsetab uudset hanget Riigi Kinnisvara AS rakendab innovaatiivset hankemudelit, mille algusest teevad kohe projekteerija, tellija ja ehitaja koostööd. Hommikuprogramm

“Kui me võtaksime meie tavapärase vormi, kus meil tehakse uuringud ära mingis mahus, tehakse projekteerimishange, projekteeritakse valmis kuni põhiprojektini, siis minnakse ehitushankesse, siis ehitustegevust tehes, konstruktsioone juba rohkem avades, hakkabki tekkima probleeme,” rääkis Riigi Kinnisvara AS (RKAS) projektidirektor Marek Moldau

Uus hankemudel, mida RKAS rakendab enda uue kontorihoone ehitamisel, välistab, et projekteerimise käigus tehakse tühja tööd. “Me kõik teeme ühise eesmärgi nimel,” nentis Moldau ning lisas, et ühisprojektil tekib iga osapoolega ka ühine vastutus.

Intervjuus räägib Moldau lähemalt, miks RKAS endale uut kontorit üldse ehitab ning miks järgib innovatiivne hange ringmajandusprintsiipe.