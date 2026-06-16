Tagasi Müügijuht: läbirääkimised kestavad seni, kuni sa ise lauast lahkud Tehniliste B2B-lahenduste müügis ei piisa heast tootest, sest tehinguni jõudmine eeldab tugevat ettevalmistust, järjepidevat kliendisuhet ja selget järgmist sammu, räägib Filter Solutions OÜ müügijuht Kaarel Keerd.

Saates „Nimed müügitahvlil“ tuleb juttu sellest, kuidas keerukate insenertehniliste lahenduste müügis usaldust ehitada ning muuta ka kaotatud müügivõimalused tulevasteks võitudeks. Keerd jagab kogemusi müügiinsenerist juhiks kasvamisest, müügitiimi juhtimisest ja sellest, miks parim müügiinimene ei pruugi automaatselt olla parim tiimijuht.

Samuti räägitakse CRMi rollist müügitöö juhtimisel, kliendisuhete järjepidevast hoidmisest ja sellest, kuidas müüja saab kujuneda kliendi jaoks pelgast pakkujast nõuandjaks ja partneriks. Saade on kasulik müügiinimestele, müügijuhtidele ja ettevõtete juhtidele, kes tahavad tehnilises B2B-müügis teadlikumalt kasvatada nii usaldust, müügitoru kui ka tiimi tulemuslikkust.

Saadet juhib Dominate Sales i juht Silver Rooger.