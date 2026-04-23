Tagasi Koolitajate mittekonverents ühendab täiskasvanuõppe kogukonna praktikuid Täiskasvanuõppes läheb üha rohkem vaja keskkondi ja võimalusi järele, kus praktikud saavad koos mõtestada oma rolli, jagada toimivaid lähenemisi ja õppida üksteise kogemusest. Mittekonverents lähtubki sellest põhimõttest, tuues fookusesse kogukonnapõhise õppimise. Õppetund

Erinevalt tavapärasest konverentsist ei keskendu see formaat ainult ettekannetele, vaid ka arutelule ja osalejate aktiivsele kaasamisele.

Saates „Õppetund“ räägime täiskasvanuõppe praktikute aastasündmusest – koolitajate mittekonverentsist „Kus kogu, seal väge“. Tänavune kava käsitleb teemasid, mis on koolitajate igapäevatöös järjest olulisemad – õppimise ja koolitaja rolli muutumine, suhtlemine, kompetentside hindamine ning koostöö eri osapoolte vahel.

Saates on külas Angelika Naris , Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse juht, täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener ning Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) juhatuse liige ning Georgi Timcenko , Sihtasutuses Kutsekoda asuva Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE Eesti keskuse juht, täiskasvanute koolitaja ning koolitajate mittekonverentside eestvedaja ja programmijuht. Koos avame sündmuse kontseptsiooni, fookusteemad ja töötoad ning vaatame lähemalt ka Andrase ja ESTÜ töötubade lähenemisi.