Tagasi IT-ettevõtja: meie digisõltuvus USAst on muutunud strateegiliseks riskiks Eesti ettevõtete digitaristusse on aastatega kuhjunud kriitiline sõltuvus, mille riske pole piisavalt teadvustatud, kinnitas Replicant IT tegevjuht Tauno Telvik. Äri ja tehnoloogia

Pakume kuulata kahte ettekannet märtsis toimunud IT-juhtimise aastakonverentsilt.

Esimeses räägib Replicant IT kaasasutaja ning tegevjuht Tauno Telvik, kas digisõltuvus on Euroopa uus strateegiline haavatavus, kuna Euroopa digitaalne selgroog tugineb mitte-Euroopa tehnoloogiale.

Me sõltume USA infotehnoloogiast, impordime Ühendriikidest sadade miljardite eest digiteenuseid ning hoiame ka suurt osa andmetest sealsete ettevõtete taristus. Miks on see risk, et meie ühiskonna toimimise perspektiivist oluline taristu pole meie kontrolli all, ning kuidas seda muuta?