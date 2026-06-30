IT-ettevõtja: meie digisõltuvus USAst on muutunud strateegiliseks riskiks

Võimalike klientide esimene reaktsioon näiteks USA tehnoloogiast loobumisele on alati see, et pole ju alternatiive ja et vahetus on võimatu, sest tähendaks liiga suurt muutust, ütles Tauno Telvik.
Foto: Spencer Platt/Getty Images/Scanpix
Pakume kuulata kahte ettekannet märtsis toimunud IT-juhtimise aastakonverentsilt.
Esimeses räägib Replicant IT kaasasutaja ning tegevjuht Tauno Telvik, kas digisõltuvus on Euroopa uus strateegiline haavatavus, kuna Euroopa digitaalne selgroog tugineb mitte-Euroopa tehnoloogiale.
Me sõltume USA infotehnoloogiast, impordime Ühendriikidest sadade miljardite eest digiteenuseid ning hoiame ka suurt osa andmetest sealsete ettevõtete taristus. Miks on see risk, et meie ühiskonna toimimise perspektiivist oluline taristu pole meie kontrolli all, ning kuidas seda muuta?
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Teises ettekandes kuuleme kogenud IT-juhi Alvar Soome stand-up-komöödia sugemetega selgitusi teemal, mis nali toimub Eesti avaliku sektori IT-hangetes. Oma ettekandes toob ta hulgi päriselulisi näiteid vähem ja rohkem mõtestatud rahakasutusest seoses IT-teenuste ja toodete ostuga.