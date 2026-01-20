Linnamäe paneb Vapiano uksed Leedus kinni

Ettevõtja Gert Kerde avas koos äripartner Harri Amburiga uue söögikoha LaBocca, mis laiub 670 ruutmeetril ning mille alginvesteeringuteks kulus 1,3 miljonit eurot. "Avasime suure pauguga ja esimesed päevad on möödunud väga hästi. Praktiliselt iga päev on rekordkäive," rääkis Kerde.