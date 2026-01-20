Linnamäe paneb Vapiano uksed Leedus kinni

Ettevõtja Gert Kerde avas koos äripartner Harri Amburiga uue söögikoha LaBocca, mis laiub 670 ruutmeetril ning mille alginvesteeringuteks kulus 1,3 miljonit eurot. "Avasime suure pauguga ja esimesed päevad on möödunud väga hästi. Praktiliselt iga päev on rekordkäive," rääkis Kerde.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.